عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إثيوبيا.. آبي أحمد يحرض على الحرب الأهلية

إثيوبيا .. آبي أحمد
إثيوبيا .. آبي أحمد يحث المواطنين على قتال قوات تيجراي

بعد أسابيع على وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي، دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد المواطنين إلى الالتحاق بالجيش لمواجهة مسلحي جبهة تحرير تيجراي، وسط مخاوف وتحذيرات من تحول الصراع الدموي في إثيوبيا إلى حرب أهلية شاملة.

قال بيان صادر عن مكتب آبي أحمد إن "قواتنا الدفاعية والقوات الخاصة الإقليمية والمليشيات لدينا موجهة إلى وقف جبهة تحرير تيجراي الخائنة والإرهابية ومكائد الأيدي الأجنبية مرة واحدة وإلى الأبد".

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي"الآن هو الوقت المناسب لجميع الإثيوبيين القادرين الذين بلغوا سن الرشد للانضمام إلى قوات الدفاع والقوات الخاصة والمليشيات وإظهار حب الوطن"، مما يعتبر تحريضا صريحا ضد قومية تيجراي.

انقلاب كامل على أبي أحمد.. بايدن لـ رئيس وزراء إثيوبيا: تفاوض فورا

تصعيد جديد.. لماذا رفضت إثيوبيا الوساطة السودانية في أزمة إقليم التيجراي؟

منذ شهر يوليو الماضي، انتقل الصراع المسلح في تيجراي إلى مناطق أخرى، مثل أمهرة وعفر، في حين تحذر الأمم المتحدة من أن 300 ألف شخص يواجهون مستويات طارئة من المجاعة، مع وجود 400 ألف آخرين على وشك بلوغ المجاعة، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ومع سيطرة قوات تيجراي على عدد من المناطق، لجأت الحكومة الإثيوبية للتعبئة الشاملة ونشر قدراتها الدفاعية لمقاتلة مسلحي جبهة تحرير تيجراي.

وأكد آبي أحمد أن الشعب بأكمله يجب أن يقف مع الجيش ضد قوات تيجراي، قائلا  "يجب على كل إثيوبي العمل بشكل وثيق مع الجيش".

الحرب في تيجراي

تصنف الحكومة الإثيوبية جبهة تحرير تيجراي كمنظمة إرهابية، ومنذ نوفمبر الماضي، يشن الجيش الإثيوبي هجوما عنيفا على إقليم تيجراي مستهدفا عناصر الجبهة التي حكمت إثيوبيا لعقود وباتت تسيطر على الإقليم الواقع شمال البلاد.

وأسفر النزاع في إقليم تيجراي عن مقتل الآلاف وفرار أكثر من مليوني شخص من ديارهم، فضلا عن المجاعة التي تهدد مئات آلاف الإثيوبيين.

في المقابل، يؤكد قادة جبهة تحرير تيجراي أنهم "لا يرغبون في الاستيلاء على السلطة أو الأراضي التي لا تخصنا"، لكنهم يعملون على صد هجمات الميليشيات التي تقاتل إلى جانب الجيش الإثيوبي، واستعادة جنوب وغرب تيجراي، التي احتلتها قوات من إقليم أمهرة.

ومنذ انطلاق العملية العسكرية في تيجراي، وعد آبي أحمد، الحاصل على جائزة نوبل للسلام، باستعادة القانون والنظام في إثيوبيا، لكن الحرب أصبحت صراعا مروعا طويل الأمد تسبب في أزمة إنسانية.

وشارك في الحرب قوات وميليشيات من مناطق إثيوبية مختلفة، وأخرى من إريتريا، لكن النزاع شهد منعطفا أواخر يونيو الماضي، عندما تمكنت قوات تيجراي من السيطرة على ميكيلي عاصمة الإقليم، واضطرت حكومة آبي أحمد لوقف إطلاق النار من جانب واحد.
السب
لكن التقدم المزعج لقوات تيجراي، بات مصدر قلق للحكومة الإثيوبية، ما دفع آبي أحمد لحشد الشعب وتجنيد المواطنين والأطفال للقتال ضد جبهة تيجراي، ما ينذر بحرب أخرى قد تكون أكثر دموية مما شهده الصراع خلال الفترات الماضية.

وتثير دعوة آبي أحمد المواطنين الإثيوبيين إلى حمل السلاح، قلقا دوليا واسعا، وتساؤلات حول السبب، ومدى قدرة الجيش الإثيوبي على مواجهة قوات تيجراي.

أبي أحمد اثيوبيا تيجراي تيغراي مجاعة اثيوبيا جبهة تحرير تيجراي حرب

موضوعات متعلقة

إثيوبيا تعلن التعبئة|أديس أبابا تسقط بيد جبهة تحرير تيجراي.. ومصير مجهول ينتظر آبي أحمد

أستاذ موارد مائية : إثيوبيا تحتاج 50 سنة لتشغيل سد النهضة ..فيديو

اشتعال الصراع في إثيوبيا.. قوات تيجراي تزحف إلى أديس أبابا للإطاحة بـ أبي أحمد

ترشيحاتنا

سر تمسك سمير غانم بدلال عبد العزيز

أخبار الفن| عقد قران نيللي كريم .. معلومات عن خطيب نور عمرو دياب

كندا ترد على إدانة رجل الأعمال مايكل سبافور بالتجسس في الصين

إنقاذ شخص بأعجوبة من مياه الفيضانات بالصين.. فيديو

الأهلي يسعي لانتزاع الصدارة من الزمالك في مواجهة الإسماعيلي.. الليلة

خدمات تهمك| مصيف الشعب بـ 5 جنيهات.. لطلاب الثانوية العامة اعرف ازاي تنجح في اختبارات القدرات.. أشهر 10 أعطال في السيارة وأسبابها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

بعد مواجهة الاتحاد.. 4 لاعبين من الزمالك يتعرضون لحادث سير

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

قلبنا موجوع عليه.. تامر أمين يكشف تطورات حالة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسة .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ