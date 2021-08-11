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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الأسقفية يفتتح مؤتمر مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية

صدى البلد

افتتح الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مؤتمر مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية المعروف باسم CAPA وذلك بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.

من جانبه رحب الدكتور سامي فوزي بالحاضرين مؤكدًا على عمق علاقات المحبة  والتواصل التي تربط المشاركين بمصر.

وأطلق رئيس الأساقفة إشارة بدء جلسات المؤتمر التي تنعقد يوميًا حيث تبدأ بصلوات القداس الإلهي في كاتدرائية جميع القديسين على أن يتضمن برنامج المؤتمر زيارات للمؤسسات التابعة للكنيسة الأسقفية في مصر مثل خدمة اللاجئين والمراكز المجتمعية وعدد من الكنائس بالعاصمة.

من جانبه قدم جوزيف وليم كوفي سكرتير عام مجلس الكنائس الأنجليكانية الأفريقية الشكر لإقليم الإسكندرية الذي يستضيف المؤتمر مؤكدا على ما بذلوه من جهد يضمن وصول كافة المشاركين.

ودعا كوفي جميع الحاضرين إلى استثمار فرصة المؤتمر في بناء علاقات شراكة جديدة بين الكنائس الأسقفية في إفريقيا مع تحقيق أقصى استفادة من التدريب والجلسات وورش العمل باعتبارها طريقة لنمو الخدمة الكنسية.

حضر حفل الافتتاح  ما يقرب من ٣٠ من المطارنة وزوجاتهم ويمثلون دول مصر وغانا وجنوب السودان وكينيا وبورندى على أن يُختتم المؤتمر في الثامن عشر من أغسطس الجاري.

تناقش جلسات المؤتمر قضايا اجتماعية وكنسية مثل دور الإعلام في تعضيد خدمة الكنيسة وتسليم وتسلم السلطة الكنسية وعلاقة الكنيسة بالدول التي تخدم فيها، وكذلك دور الكنيسة في بناء السلام ومواجهة الصراعات والسلم الأهلي وغيرها.

مجلس الكنائس سامى فوزى رئيس الأساقفة مصر جوزيف وليم الكنائس الأسقفية

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