عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تسير بشكل طبيعي.. تعرف على الحالة المرورية بالطرق والمحاور في الذروة الصباحية|فيديو

حركة المرور
حركة المرور

قال محمد صابر مدير الشئون المرورية إن معدلات السير اليوم تسير بشكل طبيعى اليوم في فترة الذروة الصباحية تتجاوز نسبة الـ60%، معقبا: هذا يعني أننا نشهد حالة من الهدوء المروري النسبي على محاور محافظات الوجه البحري والقبلي.

وأضاف "محمد صابر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك ظهورًا لبعض الأحجام المرورية فى محافظة الإسكندرية اليوم، وخاصة في محور أبو قير عند منطقة كفر عبده.

وأشار محمد صابر، إلى أن قطاعات الطرق الدائرية المؤدية للقاهرة الكبري تعمل بشكل طبيعي ومرضي، ما عدا الطرق المؤدية لـ الخصوص والمرج المتجهة للسلام، كاشفا أنه من الأفضل أن يسلك المواطنين محور روض الفرج بدلا من محور 26 يوليو نتيجة وجود تزاحم، منوها إلى أن طرق محافظة الجيزة تشهد كثافة مرورية نسبية خلال الفترة الصباحية.

وفي سياق آخر: تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور لتنفيذ بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء كوبرى سيارات بمحور عدلى منصور أعلى تقاطعه مع محور جسر السويس ما يستلزم رفع الباكيات المعدنية للكوبرى المشار إليه الأمر الذى يتطلب الغلق الكلى لمحور جسر السويس للقادم من طريق (القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى) إتجاه مناطق ألف مسكن عن طريق تشغيل الإتجاه الآخر اتجاهين فى الوصلة ما بين محطتى مترو قباء عمر بن الخطاب  اعتبارا من الساعة 12,00 صباحاً يوم الأحد الموافق 1/8/2021 ولمدة (20) يوم وإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تسير بشكل طبيعى محافظة الاسكندرية محافظة الجيزة المرور الحالة المرورية محور روض الفرج

ترشيحاتنا

إنجاز تاريخي..ميدو يتحدث عن فوز الزمالك امام الاتحاد ويكشف سر الانتصار

أمطار رعدية ورياح نشطة.. تحذير من الأرصاد السعودية بشأن طقس اليوم

إسرائيل تحاول منع "مصيبة" لإدارة بايدن

شعراوى: توجيهات رئاسية بتوفير الأراضى لمشوعات حياة كريمة قبل نهاية أغسطس

صفقة ميسي ترفع قيمة سان جيرمان 20%

بعد زيارته للمدينة.. الرئيس الأفغاني يؤكد على ضرورة الدفاع عن مزار شريف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صاحبة ذهب طوكيو.. فريال أشرف تفضح سوء تخطيط اللجنة الأولمبية المصرية |مستند

ينتشر في الأعضاء التناسلية.. هاني الناظر يحذر من انتشار فيروس الهربس..اعرف السبب

هل يعود مؤمن زكريا للملاعب؟.. أول طبيب معالج له يفجر مفاجأة.. فيديو

هل النظر إلى النساء يبطل الوضوء؟ رد مفاجئ من مستشار المفتي

39 دولة تواجه خطر الاختفاء من العالم بسبب المناخ

متفوقا على أندية أوروبية.. الأهلي يحتل المركز الـ26 عالميا

أحمد عيد عبدالملك: الفرقة اللى هتكسب الزمالك هنأكلها عند البرنس ونجيبلها بسبوسة

قبل عقد قرانها على شقيقه.. رامي عاشور يوجه رسالة لـ نيللي كريم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: استقبال 525 ألف جرعة من لقاح "أسترازينيكا".. صور

بعثة منتخب اليد تصل مطار القاهرة بعد أداء مبهر في أولمبياد طوكيو

بالأعلام المصرية وميداليات طوكيو.. استقبال حافل في مطار القاهرة لأبطال الأولمبياد جيانا فاروق وعلى الصاوي | فيديو وصور

طوارئ بمطار القاهرة لاستقبال البعثة المصرية الأولمبية بحضور وزير الرياضة.. صور

فيديو

فيديو جراف.. رنيم: أمي حاولت دهسي علشان عايزة أخلع الحجاب

سببها عمل إجرامي .. إندلاع حرائق ضخمة فى عدة ولايات جزائرية

لم يتمالك نفسه .. وفاة أب بعد دقائق من رحيل نجليه

سقط على رأسه وفقد الوعى.. تفاصيل الحالة الصحية لـ مؤمن زكريا بعد نقله للمستشفى

المزيد

ساحة رأي

سارة محمد منسي تكتب: تصالح مع ذاتك

فاطمة حسن تكتب:  الحكم على الأموات بين التفريط والإفراط

كواعب البراهمي تكتب: شهادة الشيخ محمد حسان

د. علاء الشال يكتب: خديجة رضي الله عنها «صبرها ورضاها» (4)

د. إيمان محمود شاهين تكتب: مواقع التواصل وتأثيرها على الأسرة

عبد العال البنداري يكتب: نقص الأسمدة الكيماوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

د.احمد فخرى

التيك توك وإنتهاك الخصوصية الذاتية

ريهام مازن

مشيرة أبو غالي.. جندي يعمل في صمت!

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التنمر العقلي

د.مجدي بدران

روشتة الوقاية من العدوى

د.غانم السعيد

الاستخفاف بالنعم إيذان بزوالها

د. محمد مبروك

حنان في اليابان

اﻟﻤﺰﻳﺪ