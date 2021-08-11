أستاذ الجهاز الهضمى يكشف ما هو مرض الكرونز| فيديو

قال الدكتور أسامة عبادة أستاذ الجهاز الهضمى بجامعة الإسكندرية: إن الجمعية المصرية لمرض الكرونز والتهاب القولون التقرحي تتعاون مع جميع الشركات التى تقوم بخدمة المرضى في نطاق تخصصاتهم، منوها إلى أن مھمة الجمعية تتمثل فى إرشاد وتثقيف وعلاج المرضى الذین یعانون من أمراض الأمعاء الالتھابیة في مراحل مختلفة من مرضھم من خلال توفیر الرعاية الطبية والنصائح المناسبة في الوقت المناسب.

وأضاف أستاذ الجهاز الهضمى عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن الجمعية تتواصل أسبوعيا ولمدة ساعتين مع أكثر من ألف طبيب متخصص في الجهاز الهضمي.

وأشار أستاذ الجهاز الهضمى، إلى أن يتم التواصل مع أى طبيب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي للتأكيد علي ضرورة استخدام الإرشادات الطبية العلمية في تشخيص وعلاج مرضى أمراض الأمعاء الالتهابية و القولون التقرحي.

وأكد أستاذ الجهاز الهضمى أن مرض الكرونز عبارة عن التهابات مناعية معوية، ومن الممكن أن تصيب أى جزء فى الجهاز الهضمى، وهذا المرض ينتقل عن طريق الجينات الوراثية أو يمكن أن يصيب الشخص عن طريق أن بكتريا من الأكل غير السليم.

وكشفت دراسة حديثة، أجرتها مؤسسة "هيلث جوف"، ارتفاع معدل الوفيات بنسبة 12.9% سنويا من كل 100 ألف شخص يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية، منذ عام 1990.

وقال فيليم يان بلوك، مدير عام شركة جانسن مصر وشمال أفريقيا، إن أي مرض يضر بشخص واحد يعتبر أولوية من وجهة نظرنا، وأننا نأمل أن نتمكن من توفير أبحاثنا وخبرتنا الطبية لخدمة المواطن المصري لتحقيق نمو في عدد الأشخاص الصحيين سنويا.

وتأسست الجمعية المصرية لالتهابات الأمعاء المناعية "ESIBD"، عام 2016 ، للتوعية بمخاطر أمراض التهاب الأمعاء الأولية ومن بينها "التهاب القولون التقرحي" و"مرض كرون"، والمساعدة في علاجها بالصورة السليمة.