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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب تدخل قائمة الأفضل في أفريقيا بمطاري مراكش ومحمد الخامس

مطار مراكش
مطار مراكش

اختير مطار مراكش المنارة المغربي كخامس أفضل مطار بالقارة الإفريقية، وفق التصنيف الخاص بأفضل المطارات الإفريقية لسنة 2021، الذي أنجزته “سكايتراكس”، وهي منظمة دولية لتصنيف النقل الجوي.

وحل مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في المرتبة السادسة وفقا لتصنيف “سكايتراكس”،.

وحسب وسائل إعلام مغربية تصدر هذا التصنيف مطار كاب بجنوب إفريقيا، متقدما على مطارين آخرين بنفس البلد، هما دوربان وجوهانسبورغ، بينما احتل مطار جزيرة موريشيوس المرتبة الرابعة.

وحل مطار أديس أبابا في المرتبة السابعة، متبوعا بمطارات كيغالي (رواندا)، وبورت إليزابيث (جنوب إفريقيا)، وبلومفونتين (وسط جنوب إفريقيا).

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و استطلعت “سكايتراكس” آراء المسافرين عن التجربة التي عاشوها بالمطارات الإفريقية.

وشمل هذا الاستطلاع تقييم هذه التجربة الخاصة بالمسافرين في مؤشراتها المتعلقة بجودة الخدمات المقدمة بالمطار: التسجيل، الوصول، النقل، المبيعات، الأمن، الهجرة والإركاب..

مطار مراكش المنارة أفضل مطار بالقارة الإفريقية أفضل المطارات الإفريقية لسنة 2021 سكايتراكس مطار محمد الخامس

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