مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات مدينتي ناصر وأسيوط الجديدتين

قام المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينتي ناصر الجديدة بـ"غرب أسيوط" و أسيوط الجديدة، يرافقه المهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، ومسئولو الهيئة والجهازين والمشروعات، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بجميع المدن.

واستهل مسئولو الإسكان جولتهم بمدينة ناصر الجديدة، بتفقد عمارات سكن مصر بإجمالي 2640 وحدة سكنية نموذج ٣ غرف وصالة، حيث يجري تنفيذ أعمال الزراعة وتنسيق الموقع للمشروع للظهور بالمظهر الجمالي وكمتنفس للحاجزين لوحدات المشروع، كما تفقد مسئولو الوزارة، عمارات مشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 1584 وحدة سكنية، والخدمات المجاورة للمشروع، وهي (وحدة صحية - حضانة - سوق تجارية - نقطة شرطة - وحدة إطفاء)، والتي تم الانتهاء من تنفيذها، كما تفقدوا الأعمال الجاري تنفيذها لمدرسة تعليم أساسي سعة 33 فصلا، وتم التأكيد على سرعة التنسيق مع الجهات المختصة لتشغيل الخدمات التي تم الانتهاء من تنفيذها.

وتابع مسئولو الوزارة خلال جولتهم بمدينة ناصر الجديدة، الطرق والمرافق للعمارات السكنية بمناطق الحي الأول، وكذا المرافق الرئيسية لقطع الأراضي بالحيين الأول والثاني بإجمالي 1490 قطعة أرض عمارات، و 491 قطعة أرض فيلات، حيث تم الانتهاء من أعمال المرافق الأساسية لتلك المناطق.

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال تنفيذ محطة مياه الشرب المقامة على مساحة 35 فدانا بطاقة 25 ألف م3/يوم كمرحلة أولى، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 70% من محطة المياه، وكذا الانتهاء من تنفيذ عدد من الآبار كحل مؤقت وتم ضخ المياه في الشبكة الرئيسية، كما تفقدوا محطة الكهرباء المؤقتة بطاقة 40 ميجا فولت أمبير، والمقرر تشغيلها وإطلاق التيار بها قريباً، بجانب الإنتهاء من تنفيذ وتسليم شبكة الكهرباء.

وفي ختام الجولة بمدينة ناصر الجديدة، شدد المهندس جمال طلعت، على سرعة تجميل وزراعة المدخل الرئيسى بطريق الهضبة، وذلك في مدة أقصاها أسبوعين.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، استهل مسئولو الإسكان زيارتهم للمدينة، بعقد اجتماع مع مسئولي الشركات العاملة بالمدينة، لمعرفة أهم المعوقات والتحديات التي تواجههم والعمل على حلها، كما تم التشديد على سرعة الانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة لها.

وتجول مسئولو الوزارة، بمنطقة الحي الأول ومركز الخدمات بمدينة أسيوط الجديدة، مروراً بكافه الخدمات، كما تفقدوا أعمال الزراعة بالحيين الأول والثاني، وأكدوا علي ضرورة الاهتمام بأعمال الزراعة وتنسيق الموقع.

كما تفقد مسئولو الوزارة، المنطقة الإقليمية مروراً بجامعة أسيوط وجامعة سفنكس ونادي وادي دجلة والممشى السياحي الجاري تنفيذه بطول ٢ كم، ومناطق الإسكان الاجتماعي وعمارات الإسكان القومي وإسكان الشباب.

وفي ختام الزيارة، شدد مسئولو الوزارة على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وكذا المتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز الأعمال، مطالبين ببذل مزيد من الجهد للإنتهاء من التنفيذ في التوقيتات المحددة.

