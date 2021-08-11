تفاصيل جديدة لبطاقة "ميزة الفلاح" بالتعاون بين البنك الزراعي وآى فاينانس

في إطار التقدم الرقمي والتكنولوجي الكبير في القطاع الزراعي نتيجة التعاون الطويل والناجح بين مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية وشركاتها التابعة، والبنك الزراعي المصري تحت رعاية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وضمن مرحلة جديدة من مراحل تطوير الخدمات الرقمية الذكية المقدمة للمزارعين في مصر، وقعت شركة "إي كاردز" eCards الرائدة في الحلول الذكية المتكاملة، إحدى شركات "إي فاينانس"، عقد إصدار وتشغيل 850 ألف بطاقة "الفلاح" متعددة التطبيقات مع البنك الزراعي المصري.

وقد تم توقيع العقد بين الأستاذ محمود كمال المدير التنفيذي لشركة "إي كاردز"، والأستاذ هشام عصمت رئيس قطاع القنوات البديلة للبنك الزراعي المصري، بحضور الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.

وبطاقة "ميزة الفلاح" هي جيل جديد من البطاقات الذكية متعددة التطبيقات للمزارعين، نتجت عن دمج بطاقة الدعم لاصحاب الحيازات الزراعية الإلكترونية (كارت الفلاح) مع (بطاقة ميزة) المدفوعة مقدما وهي بطاقة مصرفية ذات شريحة ذكية متعددة التطبيقات تعمل وفقاً للمواصفات الفنية لشبكة الدفع الوطنية (ميزة)، وقد تم الدمج بالتنسيق بين البنك المركزي المصري، ووزارة الزراعة.

وتتيح "بطاقة ميزة الفلاح" لحاملها الحصول على الخدمات المالية والمصرفية الهامة التي يوفرها البنك الزراعي المصري، فضلا عن إمكانية استخدامها في عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني للمعاملات الحكومية وغيرها من المعاملات المالية داخل مصر، وكذلك سداد قيمة المشتريات إلكترونيا، وخدمات تحويل الأموال، والسحب والإيداع بجانب حصول المزارعين على جميع مستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات وتقاوى أو أي مستلزمات أخرى تقدمها لهم الدولة.

وعقب توقيع العقد، صرح الأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، بأن التعاون المستمر بين المجموعة والبنك الزراعي المصري، أدى إلى طفرة هائلة في الخدمات الذكية المقدمة للفلاح المصري من ناحية الكم والنوع.

وأضاف: "إصدار بطاقة (ميزة الفلاح) تضيف زخما جديدا لمشروع منظومة حصر الحيازات الزراعية وإدارة دعم المزارعين، ومشروع تأسيس المنصة الزراعية AgriMisr وجميعها مشروعات ضمنت للفلاح المصري الحصول على نصيبه من مزايا استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والتي استهدفت بشكل رئيسي توفير أقصى قدر من الخدمات الضرورية للمواطنين بأسهل طريقة ممكنة".

واستطرد: "اليوم وعن طريق بطاقة (ميزة الفلاح) سيتمكن حائزي الأراضي الزراعية من الحصول على عدد هائل من الخدمات المالية والمصرفية من داخل المنزل ودون الحاجة إلى بذل الجهد والوقت سواء في عمليات صرف الدعم والمستلزمات الزراعية أو المبالغ الخاصة بالقروض والسلف أو سداد أقساط القروض وغيرها من الخدمات الضرورية والهامة لأي فلاح".

من جهته، أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن التعاقد مع "إي كاردز" لإصدار 850 ألف بطاقة (ميزة الفلاح)، يعد خطوة جديدة وهامة على طريق تنفيذ خطة البنك الطموحة لتطوير البنية التكنولوجية وإطلاق منتجات وخدمات رقمية تخاطب كافة الفئات وتحقق استراتيجية الدولة للشمول المالي وضم جميع الفئات للمنظومة البنكية.

وتابع: "يواصل البنك الزراعي تطوير أدواته التكنولوجية لتعزيز إيصال خدماته المصرفية لجميع المصريين، معتمدا على كونه واحدا من أكثر البنوك انتشارا في الدولة حيث يقدم خدماته من خلال أكثر من 1,200 فرع منتشرة في أنحاء الجمهورية خاصة في القرى والنجوع لخدمة الفلاحين".

وأوضح: "يستهدف البنك إصدار وتشغيل 3 ملايين كارت (ميزة الفلاح) بنهاية العام، وبذلك ستتم زيادة الحصة السوقية للبنك الزراعي المصري ليصبح أكبر بنك مصدر لبطاقات ميزة في السوق المصري من خلال إصدار 5 ملايين بطاقة".

ومن جانبه، قال الأستاذ محمود كمال المدير التنفيذي لشركة eCards إن الشركة تواصل تسخير كافة إمكاناتها وخبراتها الطويلة في مجال إدارة وتشغيل البطاقات الذكية لصالح قطاع البنوك والهيئات والمؤسسات المالية، من أجل تعزيز مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتقديم خدمة دفع وتحصيل إلكترونية آمنة لكل المصريين بما يشجعهم على التفاعل بإيجابية مع نهضة الدولة الرقمية.

وأضاف: "بطاقة (ميزة الفلاح) يمكن استخدامها كأداة للتحصيل الإلكتروني وعمليات السداد عبر عدة قنوات رقمية كماكينات البنوك وأجهزة نقاط القبول الخاصة بشبكة ميزة ومواقع الإنترنت وغيرها، فضلا عن دورها الأساسي بالنسبة للفلاح كبطاقة تحمل بيانات حيازاته الزراعية ونصيبه من الدعم الحكومي والمستلزمات الزراعية، وكل هذا كان يتطلب تصميم بطاقة متعددة التطبيقات تتوافق مع معايير الأمن والأمان الكامل لعمليات البطاقات وتمتثل للمعايير واللوائح التي تضمن سلامة بيانات العملاء، وهي جميعها مواصفات موجودة بكل فخر في "إي كاردز" التي تحمل شهادة الاعتماد PCI-DSS الدولية".

وفي ذات السياق، أكد الأستاذ هشام عصمت رئيس قطاع القنوات البديلة للبنك الزراعي المصري أهمية التعاقد المبرم اليوم مع "إي كاردز" في تحقيق هدف ربط قواعد بيانات العملاء من حاملي بطاقات الفلاح مع بطاقات ميزة بحيث يسهل على البنك اتخاذ القرار الائتماني فيما يتعلق بمنح قروض أو سلف جديدة لحائزي الأراضي الزراعية.

وأوضح: "البطاقة الجديدة ستتيح للبنك بيانات عمليات الصرف والسداد الإلكتروني التاريخية والتي تتم باستخدام بطاقات (ميزة الفلاح) المصدرة، وهو ما سيساعدنا على اتخذا قرار منح القروض بشكل أسرع بما يعود بالفائدة على البنك والفلاح معا، فضلا عن إمكانية إضافة باقات منتجات مصرفية أخرى للعملاء من حاملي البطاقة".