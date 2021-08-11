التموين: 2437 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين تلقى تقريرا من قطاع التجارة الداخلية التابع للوزارة يوضح 2437 محلا تجاريا في الاوكازيون الصيفي .
وقال التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية ان القاهرة وحدها تشارك في الاوكازيون بـ 1080 محلا ما بين محال ملابس وأدوات منزلية و محال الأحذية، تليها الجيزة بعدد 341 محلا ثم الإسكندرية 248 محلا ثم الغربية 65 محلا و سوهاج 50 محلا ثم المنيا 49 محلا يليها الدقهلية بـ 45 محلا تجاريا.
وكشف التقرير الوارد الى الدكتور الوزير عن تحرير محضر واحد للمحال المشارك بعدم اعلان ، وتحرير 265 محضرا منها 186 محضرا للعمل بدون تصريح و79 محضر اوكازيون وهمي.
وطالب وزير التموين قطاع التجارة الداخلية ومديري المديريات بتشديد الرقابة على المحل المشاركة للتأكد من وضع سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون، ويشدد على متابعة السلع المعروضة بالاوكازيون للتأكد من جودتها.
وأشار احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة انه يتم تسيير حملات مستمرة على المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال مديريات التموين بالمحافظات و قطاع التجارة الداخلية بالوزارة.