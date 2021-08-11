التموين: 2437 محلا تشارك في الأوكازيون الصيفي

قال أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن وزير التموين تلقى تقريرا من قطاع التجارة الداخلية التابع ‏للوزارة يوضح 2437 محلا تجاريا في الاوكازيون الصيفي .

وقال ‏التقرير الوارد من القائم بأعمال رئيس قطاع التجارة الداخلية ان ‏القاهرة وحدها تشارك في الاوكازيون بـ 1080 محلا ‏ما بين محال ملابس وأدوات منزلية و محال الأحذية، تليها الجيزة ‏بعدد 341 محلا ثم الإسكندرية 248 محلا ثم الغربية 65 محلا و سوهاج 50 محلا ثم المنيا 49 محلا يليها الدقهلية بـ 45 محلا ‏تجاريا.

وكشف التقرير الوارد الى الدكتور الوزير عن ‏تحرير محضر واحد للمحال المشارك بعدم اعلان ، وتحرير 265 ‏محضرا منها 186 محضرا للعمل بدون تصريح و79 محضر اوكازيون ‏وهمي.‏

وطالب وزير التموين قطاع التجارة الداخلية ومديري ‏المديريات بتشديد الرقابة على المحل المشاركة للتأكد من وضع ‏سعرين قبل وبعد الدخول في الاوكازيون، ويشدد على متابعة السلع ‏المعروضة بالاوكازيون للتأكد من جودتها.

وأشار احمد كمال معاون ‏الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة انه يتم تسيير حملات مستمرة على ‏المحال المشاركة للتأكد من جودة السلع المعروضة به من خلال ‏مديريات التموين بالمحافظات و قطاع التجارة الداخلية بالوزارة.‏