وكيل تعليم دمياط يكرم ٣١ بطلا رياضيا علي مستوى الجمهورية

نظمت مديرية التربية والتعليم بدمياط "توجيه التربية الرياضية" حفلا لتكريم طلاب المدارس أبطال الجمهورية بالألعاب الفردية (سباحة ،كراتيه، تنس طاولة) وفرق البراعم وورش عمل المرشدات تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وكرم "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، واحد وثلاثون بطلا رياضيا من أبطال الجمهورية علي مستوى محافظة دمياط بالإضافة إلي مدراء المدارس الفائزة.

كما كرم "وكيل الوزارة" توجيه التربية الرياضية مقدما الشكر والتقدير لمعلمي التربية الرياضية ولكل من ساهم في حصاد هذه المراكز المشرفة لتعليم دمياط متمنيا لهم دوام التقدم والتوفيق.

كان ذلك بحضور عبد الرازق الزيني وكيل المديرية ويحيى توما مدير عام خدمات وطارق النشوقاتي موجه عام التربية الرياضية وعزة العجوز موجه أول ومسئولة المرشدات المركزى بالمحافظة واسماء عطيه موجه أول إدارة دمياط وموجهي التربية الرياضية.

اقرأأيضا: