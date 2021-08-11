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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين نادي زد وجامعة إسلسكا

أشرف صبحي يشهد توقيع
أشرف صبحي يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين زد وجامعة إسلسكا

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توقيع بروتوكول تعاون بين نادي زد الرياضي وجامعة إسلسكا، لإنشاء أول كلية رياضية متخصصة لتدريس ادارة التسويق الرياضي، بحضور أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة نادي زد الرياضي، والدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر، والمستشار الثقافي للسفارة الاسبانية.


وأكد صبحي أن إصراره على التواجد اليوم في هذا الحدث اليوم، نظرا لأهميته خاصة وإن الوزارة لديها العديد من الخطط والاستراتيجيات التي تم وضعها من أجل تحديد الخطط والبرامج المختلفة لإعداد الرياضيين والأبطال الأولمبيين، خاصة في ظل الإهتمام بالرياضة والذي ظهر جلياً من خلال الدعم المقدم من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.


وأضاف أن البرنامج يهدف إلي تقديم برامج للتعليم الرياضي، والتأكيد على أن الرياضة ليست فقط الممارسة ولكن التعليم هام جداً لجعل الشخص مواكب للتطور في كل ما يجد في بناء الإنسان وتطوير مهاراته الرياضية والاستفادة منها.


وأكد أن الرياضة يتم استخدامها في العديد من الأوجه الإقتصادية والسياحية وخلق الصور والعادات الصحية السليمة لدي فئات الشعب الممارس للرياضة، والتي يمكننا من خلالها توفير الأدوات والمعارف لتقديم كل البرامج المتخصصة في علوم الادارة تساهم في اعداد الكيانات والاشخاص القادرين على التطوير في مجال الرياضة وتقديم الأفضل دائما للرياضة والرياضيين.
مع العمل على خلق المدير المحترف صاحب الرؤية للمستقبل لوضع خطط مختلفة للمستقبل والعمل عليها وتطويرها بصفة دائمة الأمر الذي يأتي في مصلحة الرياضيين.


من جانبه قال أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، إن إنشاء أول فرع رياضي لجامعة إسلسكا متخصص في الرياضة بالتعاون مع نادي زد الرياضي يأتي في ضوء إنشاء  وتأسيس منظومة رياضية متكاملة تتضمن المحور التعليمي، بهدف إعداد جيل من الكوادر الرياضية المؤهلة علميًا وعمليًا لتطوير الرياضة المصرية.

 

وأضاف أنه تم اختيار جامعة إسلسكا مصر لتقديم برامج دراسية بالكلية الرياضية نظرًا لما تتميز به "إسلسكا" من مستوى تعليمي متميز، فهي أول جامعة أجنبية في مصر، وتقدم برامج دراسية معتمدة من كبرى الجامعات والمؤسسات الدراسية العالمية.


وأكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر أن تأسيس أول فرع رياضي خاص بجامعة إسلسكا بالتعاون مع نادي زد الرياضي يأتي في إطار حرصنا الدائم على تطبيق رؤية الدولة مصر 2030 وذلك لإحداث ثورة في عالم الرياضة في مصر".

 

وأشارت إلى أهمية تلك الكلية في توفير كوادر رياضية، في ظل ما أثبتته دراسات جامعة إسلسكا من عدم توافر متخصصين في مصر بمجال الإدارة الرياضية، وهو بالفعل ما تسعى دائماً إسلسكا لتطبيقه من خلال تقديم أحدث التخصصات والبرامج الدراسية في شتى المجالات وهذه المرة نسلط الضوء على المجال الرياضي للإرتقاء به نظراَ لما تمر به صناعة الرياضة محليًا وعالميًا من تطورات ضخمة تتطلب وجود كوادر مؤهلة على مستوى عالي، وهو ما سنحاول توفيره من خلال جامعة إسلسلكا بالتعاون مع نادي زد الرياضي.


حضر توقيع البروتوكول السفير الأسباني في مصر رامون جيل كاسارس وأعضاء مجلس إدارة شركة زد للإستثمار الرياضي  أنسي ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة زد للاستثمار الرياضي، هيثم عبدالعظيم الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز، الكابتن سيف زاهر الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، النائب أحمد دياب الرئيس التنفيذي للعمليات لشركة زد للاستثمار الرياضي.
 

كما حضر من جامعة إسلسكا حضر الدكتور علي المليجي رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا مصر، والدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا مصر،  ومحمد العيسوى المدير التنفيذى لبرنامج البكالوريوس بالجامعة، د.كريم الحناوى أمين عام جامعة إسلسكا، د.حسام رشاد مدير الجودة التعليمية بالجامعة بالإضافة إلى نخبة من نجوم الرياضة مثل الكابتن محمد فضل والنجم احمد حسن.

وزير الشباب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي

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