فنانة صغيرة.. شهد بنت دمياط تصل للعالمية بالرسم ..شاهد

محافظة دمياط

تعد فنانة موهوبة منذ نعومة أظافرها، لتتذوق الفن الراقي لإخراجه في رسومات مبدعة، بأنامل رقيقة واصابع ذهبية.

حيث تبدع شهد رضا المهدى الطفلة ذات الـ 10 سنوات، في رسم لوحات فنية متميزة، أعادت الحياة لعشرات الشخصيات من رموز مصر ومشاهيرها، من خلال لوحات ناطقة بالموهبة، فهى أصغر فنانة تشكيلية تلفت الأنظار برسوماتها الإبداعية.

لتتصبح شهد حديث السوشيال ميديا على مدار الايام الماضية، نظرا لمشاركتها بالعديد من اللوحات لبعض المشاهر الذين فقدناهم خلال الايام الماضية، منهم الفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز وكذلك المهندس حسب الله الكفراوى وزير الاسكان الاسبق ابن محافظة دمياط .

التقى "صدى البلد" بالطفلة شهد المهدي، اصغر فنانة تشكيلية، والتى اكدت إنها اكتشفت موهبتها منذ الصغر ونالت الدعم والثقة من أهلها ووالديها، وكانت ترى عمتها التي تعمل بمجال الهندسة المعمارية وهي ترسم، وكانوا يتحدوا بعضهم في رسم مجموعة من اللوحات.

وتابعت شهد، ان جدها اول شخص اكتشف موهبتها ونصح والدتها بأن تشجعها وتهتم بموهبتها وكان يحضر لها باستمرار ادوات الرسم المختلفة.

لافتة الي انها تحب دراستها أيضا وانها حريصة على ان تكون من الأوائل، وترسم بمجموعة مختلفة من الألوان، مشيرة الي ان لوحة الابنودي هي من اكثر اللوحات المقربة والمحببة لها واستغرقت منها يومين، وبتحلم ترسم لوحة للدكتور مجدى يعقوب .

وذكرت انها شاركت في العديد من المسابقات وحصلت على جوائز وشهادات مختلفة. وتعتمد في رسم لوحاتها على اكثر الشخصيات المعروفة والتي تعرف ان ترسمهم، وكل لوحة بأقلام مختلفة وسنون غير متشابهة للتحكم في اظهار الملامح، الي جانب انها تضع صورة لهم امامها لإتقان الشخص.

وتقول شهد ، انها بدأت الرسم بعمر 6 سنوات ، وكانت حريصة على ان تقوم بتعلم نفسها من خلال اليوتيوب واشتركت فى مسابقات كثيرة وحصلت على المركز الاول فى مهرجان الطفل المبدع عام 2020 وفازت مركز اول فى مسابقة ملتقي كتابنا العرب . وتابعت انها اشتركت فى عدة معارض فى دمياط وقصر الثقافة وتم تكريمها من عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط .

وتتابع بانها تحلم بان تصبح اشهر رسامه عالميا وتخوض مسابقات دولية وعلى مستوى العالم في مجال الرسم وتشارك دوليا بانها اصغر رسامه مصرية وعالميه.

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