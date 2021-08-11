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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد جمال ينشر صورة من حفله الأخير

صدى البلد

شارك المطرب أحمد جمال، جمهوره ومتابعيه، صورة جديدة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر".

و ظهر أحمد جمال فى الصور من حفله الأخير، مما تفاعل معه معجبيه.

 

وكشف المطرب أحمد جمال، عن الصعوبات التي واجهته في حياته، قبل وصوله للشهرة والنجومية، قائلا «لو قعدت أوصفلك متاعب الحياة العملية خاصة آخر 7 سنوات، هنلاقيها كتير جدًا، زي مثلًا لما تتخرج من الجامعة الواحد بيبقى فاكر الحياة وردي وهيشتغل على طول، فأنا اتخرجت من أرب آيدل، بس مكنش عندي خبرات في الحياة العملية».

 

وأضاف أحمد جمال، خلال حواره في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، على شاشة «التليفزيون المصري»، أنه قد بدأ الغناء منذ أن بلغ الـ9 سنوات، «البدايات كانت صعبة جدًا خاصة بعد التخرج من أرب آيدل، مكنتش عارف هقدم إيه للجمهور، يعني الناس سمعتني بالعود، كنت في حيرة، هل استمر على الأغاني القديمة ولا أجاري العصر اللي عايشينه بأغاني جديدة».

 

وأشار أحمد جمال إلى أنه عقب التخرج، ومع أول ألبوم له «اضحكي» حقق نجاحًا كبيرًا، «أهم شيء بالنسبة لي كان استمرارية النجاح، بعد كده بقيت أخش في خضم الحرب»، موضحًا أن أول مطلب يقابل أي فنان هو الإنتاج، «الواحد يسأل نفسه هيروح فين انتاجيًا، العروض بتبقى كتير والاختيار مش سهل، خاصة إني كنت في أرب آيدل، وإنتاجها كبير جدًا فلازم أروح شركة إنتاج بنفس الحجم».

 

وتابع: «مينفعش أقدم مستوى أقل من اللي قدمته في البرنامج، ولازم أركز واشوف أي من شركات الإنتاج رتمها عالي وأسرع، أرب آيدل بيدي للواحد شهرة كبيرة، ممكن تعيشني شوية، بس لو مفيش نجاح يحافظ على الشهرة دي يبقى هتختفي».

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