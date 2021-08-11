السيسي يوجه بإطلاق اسم سمير غانم على الكوبري الجديد بمحور محمد نجيب

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلي الطريق الدائري.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة، كما وجه الرئيس المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخري لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم اللواء عمر سليمان علي الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد باسم المهندس حسب الله الكفراوي الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي.