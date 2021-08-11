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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يساعد إنقاص الوزن في علاج تأخر الإنجاب؟ .. استشاري يجيب

تخسيس
تخسيس

قال الدكتور كريم صبري، استشارى جراحات السمنة والسكر، إن السمنة المفرطة للسيدات ضارة جدًا، خاصة وأنها تؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض مثل السكر والضغط، وصعوبة في الحركة واضطراب الدورة، وتكيس المبيض، وصعوبة الإنجاب.

وأضاف كريم صبري ، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن كثيرا من السيدات المصابة بالسمنة تصاب بتأخر الإنجاب، وبالتالي إنقاص الوزن من العوامل المساعدة في علاج تأخر الإنجاب.

ولفت كريم صبري ، إلى أن عملية تحويل المسار مناسبة جدًا لمن يعاني من السمنة المفرطة، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة، والإقامة في المستشفى أقل من 12 ساعة.

وتابع كريم صبري ، أنه تحويل المسار يعتبر عملية علاجية بالنسبة لمن يعاني من السكر، خاصة وأنها تقلل من امتصاص السكريات والدهون بنسبة كبيرة، وتنشط البنكرياس بصورة كبيرة، خاصة بالنسبة لمن يعاني من السكر النوع الثاني.

انقاص الوزن علاج تأخر الإنجاب استشاري جراحات السمنة السمنة المفرطة تكيس المبيض

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