البحث العلمي تعلن فرصة تمويل جديدة من المركز الدولي للهندسة الوراثية.. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى اطار التعاون مع المركز الدولى للهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية (ICGEB) عن فرصة تمويل جديدة أطلقها المركز مؤخرًا بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب (UNOSSC) في إطار مبادرته Youth4South وهو برنامج تمكين للمرأة.

وأضافت أن البرنامج موجه للباحثات في بدايات حياتهن المهنية من دول الجنوب، للقيام بزيارات تصل الى 6 أشهر في مختبرات المركز في نيودلهي (الهند) وكيب تاون (جنوب إفريقيا) أو معاهد أخرى في الدول الأعضاء بحيث تكون مؤهلة لإجراء أعمال بحثية في مجال التكنولوجيا الحيوية والمجالات ذات الصلة بما في ذلك الصحة (الأمراض المعدية وغير المعدية)، والزراعة المستدامة والفعالة، والتكنولوجيا الحيوية الصناعية والطاقة المتجددةK توفر المنحة (1) الراتب والتأمين الصحي والسفر؛ (2) تطبيق أحدث التقنيات والتكنولوجيات (3) فرص التدريب والتعلم من الأقران.

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وكانت قد أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ضم العالم المصرى الأستاذ الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة عضو اللجنة الوطنية للرياضيات بالأكاديمية والأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر إلي قائمة علماء موسوعة سانت اندروز العالمية لعلماء الرياضيات. والموسوعة تصدرها جامعة سانت اندروز الأسكتلندية و تضم بين جنباتها السير الذاتية لما يقرب من ثلاثة الاف عالم من علماء الرياضيات الذين لهم دور وتأثير في تاريخ علم الرياضيات عير العصور، حيث تضم الموسوعة علماء تاريخين مثل جاليليو، ابن سينا، أبو الحسن بن يونس، مصطفي مشرفة وغيرهم من العلماء الذين سطروا تاريخ علم الرياضيات عبر الزمن.

وقد عبر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن سعادته الغامرة باختيار الدكتور عبد الشافي فهمي عبادة ضمن موسوعة سانت اندروز لعلماء الرياضيات، حيث قال سيادته بالأصالة عني نفسي ونيابة عن كل أعضاء ومنتسبي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا نتقدم بخالص التهنئة والتقدير للأستاذ الدكتور عبد الشافى عبادة الأستاذ بكلية العلوم جامعة الأزهر وعضو اللجنة الوطنية للرياضيات والحاصل على جائزة النيل من أكاديمية البحث العلمى المصرية فى عام 2013 وجائزة الاتحاد الأفريقي كوامي نكروما في العلوم الأساسية عام 2019.