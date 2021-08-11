التعليم العالي تكشف عقوبة المعاهد الوهمية وتحذر الطلاب من هذا الفخ

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، إن هناك بعض المعاهد الوهمية وتعد مصيدة للطلاب، مضيفا أن هذه المعاهد غير معتمدة ويجب الحذر منها.



وأضاف الدكتور عادل عبد الغفار، أن تم إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التى تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.



وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة تكثف حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة.

وتابع الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أنه يجب عدم انسياق الطلاب وراء الكيانات الوهمية الذين يعملون على جذب اولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة، للالتحاق بها وخاصة مع انطلاق ماراثون التنسيق.

وأكد الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن محافظة القاهرة من أكثر المحافظات التي بها كيانات وهمية، مشيرا إلى أن هناك عقوبات قوية لها.

فيما وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المعتمدة.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن إعلان قوائم الجامعات والمعاهد المعتمدة داخل مصر، يهدف إلى توعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات المعتمدة، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية التي تُمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، وتمنح شهادات وهمية غير مُعادلة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد المتحدث الرسمي أن لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة ستكثف حملاتها خلال الفترة الحالية لضبط أي كيانات وهمية تدعي كذبًا أنها معتمدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الكيانات الوهمية، وكذلك التنسيق مع السادة المحافظين لإغلاق هذه الكيانات الوهمية بشكل فوري.

وتُهيب الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة، نشر قوائم المؤسسات التعليم العالى المُعتمدة للرأي العام؛ لتعريف الطلاب بها خلال هذه الفترة الهامة التي تتزامن مع تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للالتحاق بالعام الجامعي الجديد 2021/2022، كما تم تخصيص الإيميل التالي لاستقبال البلاغات ضد الكيانات الوهمية : [email protected]