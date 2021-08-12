تعرف على قائمة فريق الأهلي في البطولة العربية للأندية بالأردن

كشف أشرف عبد الفتاح، المدير الفني لفرق تنس الطاولة بالأهلي عن قائمة الفريق التي تشارك في البطولة للعربية للأندية التي تستضيفها الأردن، من 17 وحتى 23 أغسطس الجاري، تحت إشراف الاتحاد العربي للعبة.

وتضم قائمة فريق الرجال كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

بينما تضم قائمة فريق السيدات خلال البطولة كلا من: «نادين الدولتلي، ومروة هشام، ومريم هشام، وسارة عبد العزيز، وهنا جودة، وإليزابيتا سمارة».

وأعرب المدير الفني لفرق «تنس طاولة الأهلي» عن سعادته بتواجد عمر عصر، والرومانية إليزابيتا سمارة، لتدعيم فرق الأهلي «رجال - سيدات» في البطولة العربية.

وقال إن عمر عصر واحد من أبناء النادي، وسيدعم صفوف فريق «تنس طاولة الأهلي» رجال خلال البطولة، وكذلك الرومانية إليزابيتا التي تمثل إضافة قوية لفريق السيدات، باعتبارها من أصحاب الخبرات الكبيرة.

وأضاف أنه سوف يسبق البعثة إلى الأردن يوم الأحد المقبل، لحضور قرعة البطولة، التي ستجرى يوم الاثنين، بينما ستصل بعثة «تنس طاولة الأهلي» في اليوم التالي.

وأكد أشرف عبد الفتاح أن الأهلي يسعى لتقديم مستوى قوي خلال البطولة للتتويج بلقبها، مؤكدًا أن فريقي الرجال والسيدات خاضوا تدريبات مكثفة خلال الفترة الماضية، من أجل المنافسة على البطولة والحصول على المركز الأول.

ويقود جهاز «تنس طاولة الأهلي» أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.