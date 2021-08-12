أسعار النفط تغلق مرتفعة بعد تعليقات من إدارة بايدن

أغلقت أسعار النفط مرتفعة مغيرة مسارها بعد أن قالت إدارة بايدن إنها لن تدعو المنتجين الأميركيين لرفع إنتاجهم من الخام وإن مساعيها

لزيادة إنتاج أوبك هي خطة طويلة الأجل.

ولقيت السوق دعما أيضا من تقرير حكومي يظهر أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي، وهو ما يحول بؤرة الاهتمام بعيدا عن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 81 سنتا، أو 1.15 بالمئة، لتسجل عند التسوية 71.44 دولار وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 71.72 دولار.

وجاءت هذه الزيادة عقب مكاسب بلغت 2.3 بالمئة في جلسة الثلاثاء.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 96 سنتا، أو 1.41 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 69.25 دولار للبرميل بعد قفزة بلغت 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة.