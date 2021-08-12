اقتصاد الإمارات.. 67 مليار درهم قيمة تجارة دبي الخارجية مع الهند في النصف الأول من العام الحالي

بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع الهند 67 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2021، في حين وصلت في العام الماضي إلى 89 مليار درهم شملت مختلف البضائع التجارية، وفي مقدمتها الذهب والمجوهرات والألماس والسيارات والهواتف والزيوت البترولية.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، خلال لقائه مع ك. كاليموتو قنصل الاقتصاد والتجارة بالقنصلية العامة الهندية في دبي، إن هذه الأرقام تظهر مدى أهمية دبي كسوق رئيسية للتجارة الهندية ومركز متقدم لهذه التجارة مع العالم مستفيدة من عمق وقوة الروابط التي تربط دولة الإمارات بجمهورية الهند والقدرات الكبيرة للدولة في ربط الهند بالأسواق العالمية من خلال تقدم الموانئ والمطارات والطرق والمناطق الحرة في الإمارات وامكانياتها المتطورة كمركز لربط للأسواق الدولية بفضل تميز الخدمات اللوجستية والجمركية في الدولة عموماً وفي إمارة دبي على وجه الخصوص، والتي تساهم بفعالية في تعزيز تطورها تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله".

وأكد مصبح خلال اللقاء حرص الدائرة على تعزيز التعاون مع القنصلية العامة الهندية في دبي لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، والتي تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لدبي وتأتي في مركز الشريك التجاري العالمي الثاني للإمارة.

وقال إن هناك آفاقا جديدة لتطوير التجارة مع الهند تنفتح خلال السنوات المقبلة مستفيدة من الزخم الكبير المنتظر أن تشهده الحركة التجارية الإقليمية والعالمية انطلاقاً من دبي مع تنظيمها لمعرض اكسبو العالمي خلال الفترة من أكتوبر 2021 وحتى مارس 2022، والذي يُعد أهم حدث تجاري واقتصادي عالمي سيعطي دفعة قوية لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كوفيد - 19 ولذلك تعمل في جمارك دبي على مواكبة المعرض ودعمه بتقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية للمشاركين فيه من خلال قناة جمركية ذكية تم تطويرها خصيصا لخدمة المشاركين في اكسبو.

وأوضح أن التجارة مع الهند تكتسب أهمية أكبر خلال المرحلة المقبلة نظراً لتصاعد أهمية دور جمهورية الهند في الاقتصاد العالمي وتقدم دولة الإمارات في تعزيز دورها الحيوي في خدمة التطور الاقتصادي الدولي لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071 انطلاقاً من عام الخمسين في الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات التي تمثل تجربتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نموذجاً عالمياً تقتدي به جميع الدول.

من جهته، أعرب ك. كاليموتو عن تقديره للدور الحيوي لجمارك دبي في دعم تطور التجارة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، مؤكدا عمق وقوة العلاقات التاريخية والاقتصادية التي تربط بين البلدين الصديقين، وعبر عن حرص القنصلية العامة الهندية في دبي على تعزيز التعاون مع جمارك دبي لدعم ازدهار التبادل التجاري وفتح آفاق مستقبلية للشراكة الاقتصادية خلال المراحل المقبلة.

تم خلال اللقاء بحث سبل التقدم في تيسير التجارة المتبادلة بين دبي والهند والعمل على تطوير حركة السياحة والتجارة بينهما دعماً لازدهار التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، إلى جانب مناقشة كيفية العمل على تطوير التبادل التجاري خلال المرحلة الحالية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية المطبقة في البلدين الصديقين لمكافحة انتشار جائحة كوفيد-19 بما يكفل استمرار نمو تجارة دبي مع الهند ودعم استفادة التجارة الهندية مع العالم من دور دبي الحيوي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية.

واستعرض الطرفان الإمكانيات المتاحة للتقدم في التعاون المشترك من خلال المشاريع والمبادرات التي أطلقتها جمارك دبي لتطوير علاقاتها مع الهيئات الدبلوماسية للشركاء التجاريين، ومن أبرزها مبادرة ارتباط المخصصة لبحث سبل دعم التنسيق مع الهيئات الدبلوماسية والتجار والشركات في كافة الدول لتعزيز النمو في تجارة دبي الخارجية، حيث تم الاتفاق خلال اللقاء على عقد مقارنة معيارية بين جمارك دبي وجمارك الهند للتعرف على أفضل الممارسات المطبقة لديهما وتبادل الخبرات والتجارب للاستفادة منها في تطوير العمل الجمركي في دبي والهند.