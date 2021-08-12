كلية الشرطة 2021 .. شروط التقديم والمواعيد

تتلقى اليوم كلية الشرطة طلبات الالتحاق بها بالنسبة لطلبة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية لعام 2021.

- موعد تقديم كلية الشرطة 2021

وتبدأ اليوم كلية الشرطة في استقبال، بالنسبة للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها والثانوية الأزهرية للعام الحالي 2021 اعتبارا من 12 أغسطس المقبل حتى 6 سبتمبر، بمجموع 65٪ من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت. من هنا



- إجراءات تقديم طلبات الإلتحاق

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

يتم التقديم للالتحاق من خلال موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت من خلال:

بعد الدخول على موقع الوزارة ثم صفحة أكاديمية الشرطة، يقوم الطالب بإدخال الرقم القومي ورقم الجلوس.

ثم تظهر للطالب البيانات الخاصة به والتي تتضمن "الاسم والمجموع الحاصل عليه في الثانوية واسم المنطقة التعليمية"، ثم يختار الطالب يوم من بين ثلاثة أيام لأداء اختبار القدرات.

ويظهر للطالب رقم اللجنة والرقم السري الخاص به الذي سوف يتواصل به مع موقع الأكاديمية، ينوه للطالب بطباعة الإفادة الدالة على قيامه بالتقدم للالتحاق بالكلية والتي تحتوى على "اسم الطالب ورقم القيد ورقم اللجنة وتاريخ اختبار القدرات وتعليمات الأمن" من خلال الموقع المشار اليه.

وينوه للطالب بضرورة إحضار "عدد 4 صور مقاس 4*6 وشهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الثانوية العامة أو إيصال مكتب التنسيق أو بيان درجات معتمد من الإدارة التعليمية المختصة أو صورة ضوئية معتمدة طبق الأصل".

ينوه للطالب بطباعة نموذج طلب الالتحاق بالكلية، والقيام بملء البيانات المطلوبة، على أن يقوم الطالب بإحضار طلب الالتحاق عند حضوره لمقر الكلية.

لمعرفة نتيجة اختبار القدرات يتم الدخول على موقع الأكاديمية المشار إليه عن طريق الرقم السري والرقم القومي، وقي حالة نجاح الطالب يتحدد له موعد اختبار المقاس والقوام، وفي حالة الرسوب لا يحق له الإعادة.

يتوجه الطالب إلى مقر لجنة اختبار المقاس وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه لأداء اختبار القوام، في حالة رسوب الطالب في اختبار المقاس لا يحق له الإعادة، لمعرفة نتيجة القوام يتم الدخول على موقع الأكاديمية على شبكة الإنترنت، وفي حالة اجتيازه بنجاح يتوجه إلي مقر اللجنة الخاصة به ومعه عدد 4 صور شخصية وبطاقة الرقم القومي وبطاقة التردد ووثائق التعارف الخاصة بإجراء التحريات التي تم استلامها مع ملف التقديم، والاقرارات الموجودة بالملف، لاستكمال إجراءات التقديم باللجنة قبل تحديد موعد الكشف الطبي.

في حالة رسوب الطالب في اختبار القوام يحق له الإعادة بدون رسوم ويتم تحديد موعد الإعادة إلكترونيا، ويحضر الطالب لأداء الكشف الطبي ومعه بطاقة التردد وعدد 2 صورة شخصية وبطاقة الرقم القومي، في حالة اجتياز الطالب الكشف الطبي يتوجه في اليوم التالي لأداء الاختبار النفسي.

وفي حالة الرسوب في الكشف الطبي يحق للطالب الإعادة بعد سداد الرسوم، وفي حالة اجتياز الكشف النفسي يتم تحديد موعد لاختبار السمات، وفي حالة اجتياز اختبار السمات يتوجه في اليوم الثاني لتحديد موعد الاختبار الرياضي.

وفي حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يتحدد له موعد الكشف الطبي المتقدم، وعقب انتهاء الطالب من الكشف الطبي المتقدم يتوجه لإجراء اختبار تحريري عن طريق الحاسب الآلي في دليل الطالب للمعلومات العامة "الذي سيتم تسليمه مع كراسة الالتحاق".

- اختبارات كلية الشرطة 2021

يكــون الدخــول للأكاديمية لإجراء الاختبارات مــن البوابــة رقــم 5 اعتبارا من الساعة 6 صباحاً، وذلك وفقا للإجراءات والتدابير الوقائية، حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه لن يسمح بالدخول من البوابة وإلى مقار لجان قبول الطلبات في حالات "عدم ارتداء الكمامة (كأحد متطلبات الحد من انتشار العدوى الفيروسية)، ومن يتبين وجود ارتفاع في درجة حرارته، وعدم وجود مطهرات يدوية شخصية صحبة الطالب، وكذلك توفر كلية الشرطة أقصى درجات الحماية من الإصابة بالعدوى الفيروسية من خلال: تعقيم المنشآت التي يتردد عليها الطلبة بصفة مستمرة. وضع معقمات ومطهرات في الطرقات وأمام مقار جميع لجان قبول الطلبات.

اختبار القُدرات: وهو اختبار تحريري يستهدف قياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب

اختبار السمات: ويتم من خلال اخضاع الطالب لبطاريتين لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار .

اختبار المقاس : يتم قياس طول القامة للتأكد من استيفاء المقاييس المطلوبة، وفي حالة عدم استيفاء المقاييس المطلوبة لا يكون للطالب حق الإعادة

اختبار القوام : يتم اختبار القوام من خلال التأكد من تناسب الطول مع الوزن (الطول - ۹۰) ويكون للطالب حق الإعادة لمسرة واحدة فقه

الكشف الطبي: يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة، وللمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي : يتم إجرائه أمام اللجنة الطبية المختصة من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار

الاختبار الرياضي : يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية المقررة، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة وسوبه

الكشف الطبي المتقدم : يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي:

موجات صوتية على " القلب - البطن".

رسم مخ كهربائي.

مقياس سمع تقليدي.

وظائف الكبد والكليتين.

الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.

تحليل الإيدز.

تحليل السكر التراكمي.

تحليل صورة دم كاملة.

تحليل هرمونات الغدة الدرقية.

تحليل إنزيم تكسير العضلات.

- موقع تقديم كلية الشرطة 2021

ويتم تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة 2021، عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية ، ويمنع اصطحاب التليفون المحمول أو الآلات الحادة والمواد القابلة للاشتعال وكاميرات التصوير والحواسب الآلية (لاب توب) والحقائب بكافة أنواعها، كما يجب على الطالب حين حضوره لأداء الاختبارات التالية لاختبار القدرات، إحضار صورة ضوئية من صفحة الإختبارات الخاصة به تُفيد بموعد الاختبار التالي للسماح له بالدخول من البوابة.

جدول مواعيد التقدم لكلية الشرطة 2021

- موقف خريج حقوق في كلية الشرطة 2021

وأعلن مساعد وزير الداخلية قبول أكاديمية الشرطة الحاصلين على درجة الليسانس فى الحقوق "ذكور - اناث" ودرجة البكالوريوس فى التربية الرياضية "إناث" بحد أدنى تقدير "مقبول" لهذا العام ٢٠٢١ وللعام السابق ٢٠٢٠ والحاصلين على المؤهلات الجامعية فى التخصصات التى تمثل احتياجا أساسيا لقطاعات وزارة الداخلية "ذكور واناث" وذلك فى إطار الضوابط الواردة بالقانون رقم ٩١ لسنه ١٩٧٥ بشأن انشاء اكاديمية الشرطة والقرار الوزاري رقم ٨٦٤ لسنه ١٩٧٦ بشأل لائحة أكاديمية الشرطة.

- موعد تقديم كلية الشرطة 2021 متخصصين

- تقديم كلية الشرطة للبنات 2021

وأعلن مساعد وزير الداخلية قبول أكاديمية الشرطة الحاصلين على المؤهلات العلمية الجامعية "بكالريوس - ليسانس - ماجستير - دكتوراه" في التخصصات التي تمثل احتياجا لقطاعات الوزارة لهذا العام 2021 والعام السابق 2020 بحد أدنى تقدير جيد.

ويتقدم الطالب بأوراقه الدالة على حصوله على المؤهل العلمي وكذا المستندات المطلوبة "شهادة ميلاد وبطاقة رقم قومي وشهادة الثانوية العامة"، إلي مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية ولن يتم التقدم للالتحاق من خلال الانترنت ولكن ستعلن نتائج جميع الاختبارات ويحدد موعدها عبر موقع الوزارة.

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2021

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2021

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2021

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2021

التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2021

- شروط التقدم لكلية الشرطة 2021

-أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، وأن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة.

-الا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية فى جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة

- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي

-أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، بحيث لا يقل طول قامة الطالب عن 170 سم

-وأن تتوفر فيه شرط القوام "أقصى وزن = طول الطالب – 90"، وألا يزيد عمره عن 22 سنة ميلادية فى أكتوبر ٢٠٢١ ، فضلًا عن استكماله لشروط اللياقة الصحية للخدمة فى هيئة الشرطة، واجتيازه اختبارات اللياقة البدنية بما لا يقل عن 50 % من مجموع الدرجات المقررة للاختبار، وألا يكون المتقدم متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.

شروط التقدم لقسم الضباط المُتخصصين بكلية الشرطة 2021:

- ذات الشروط السابقة الواردة من ١ الى ٤ بالإضافة الى :

- ان يكون مستوفى لشروط اللياقة الصحية والبدنية والسن وفقا لما يلى:

-الا يقل طول القامة للطالب عن ١٦٥ سم وللطالبات عن ١٦٠ سم.

-الا تقل درجة الابصار عن النصف فى كل من العينين ويصرح الكشف بنظارة.

- الا يحصل المتقدم للاختبار على نسبة اقل من ٤٠٪ من مجموع الدرجات المقررة لاختبارات اللياقة البدنية.

-ان يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذى تجريه اللجنة الطبية المختصة.

- الا يزيد السن فى اول أكتوبر ٢٠٢١ على ٢٨ سنه او ما يعادلها و٣٠ سنه للحاصلين على البكالوريوس او الليسانس او ما يعادلها و٣٠ سنه للحاصلين على درجة الماجستير و٣٥ سنه للحاصلين على درجة الدكتوراه او ما يعادلها .

- ان يكون حاصلا على المؤهل الجامعي هذا العام ٢٠٢١ او العام السابق ٢٠٢٠.

- لينك تقديم كلية الشرطة 2021 من هنا

- لجنة اختبار الهيئة: عقب اجتياز الطالب للاختبارات السابقة بنجاح يمثل أمام اللجنة المشكلة للاختبارات والتى تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون انشاء اكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.