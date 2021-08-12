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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استقبال تاريخى لـ فريال أشرف صاحبة ذهب طوكيو اليوم .. إعرف موعد وصولها

فريال أشرف
فريال أشرف

تصل البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجارى إلى القاهرة مساء اليوم .

ومن المقرر أن تصل فريال أشرف إلى مطار القاهرة فى تمام الساعة الخامسة والنصف بجانب باقي بعثة مصر للكاراتيه .

ومن المنتظر أن يكون في استقبال فريال أشرف فور وصول طائرتها إلى مطار القاهرة الدولي كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بالمطار بتنظيم استقبال تاريخي وأسطوري بالورود والأعلام وتقديم هدية تذكارية لها تقديرا لها على ذلك الإنجاز التاريخي.

قرر اتحاد الكاراتيه إقامة استقبال استثنائي وتاريخي للبطلة الذهبية وذلك من خلال إقامة زفة بلدي سيكون في استقبالها خارج المطار قبل استقلال حافلة مكشوفة إلى المركز الأوليمبي بالمعادي.. وسيتواجد مدربين من مختلف القطاعات التابعة للاتحاد في استقبالها.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد، أن الإنجاز الذي حققته فريال بالتأكيد يضاف إلى رصيد مجلس الإدارة الذي حرص على توفير لبن العصفور لجميع اللاعبين الذين شاركوا في دورة الألعاب من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو رفع العلم المصري في المحافل الدولية.

وعلى جانب أخر ، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الاولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

 

وقال السفير بسام راضي  المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس قد وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخري لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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