الإسماعيلى يفقد خدمات محمد حسن أمام الزمالك وإيهاب جلال يبحث عن حلول

تلقى الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى ضربة موجعة قبل مواجهة الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدورى الممتاز .



ويأتى هذا بعد تأكد غياب محمد حسن لاعب الوسط الأساسى بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة له خلال مواجهة الأهلى أمس .



ويعد غياب محمد حسن مؤثر من الناحية الفنية فى ظل اعتماد إيهاب جلال المدير الفنى للإسماعيلى عليه بشكل مستمر فى التشكيل الأساسى للفريق ويبحث المدير الفنى فى الوقت الحالى عن حلول واختيار البديل المناسب لحسن أمام الزمالك.



وعلى جانب أخر ، يدرس مسئولو نادي الإسماعيلي عدم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الزمالك المقرر إقامتها السبت المقبل بإستاد الإسماعيلية فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز .



وتأتى دراسة الإسماعيلي بشأن عدم إذاعة مباراته المقبلة أمام الزمالك بسبب تجاهل الشركة الراعية سداد المستحقات المتأخرة لدى قلعة الدراويش .



وفى الإطار ذاته ، قرر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلي استئناف تدريبات فريقه اليوم دون راحة استعدادا لمواجهة الزمالك المقرر إقامتها بعد غدا السبت .

ويسعى إيهاب جلال إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل مواجهة الزمالك فى ظل السعى إلى الفوز بها والاستمرار فى تحقيق المزيد من النتائج الجيدة .

وعلم صدى البلد أن إيهاب جلال حرص على عقد جلسة معنوية مع لاعبي الإسماعيلي عقب مباراة أمس ووجه الشكر إلى اللاعبين على المجهود الكبير الذى تم بذله أمام الأهلى والقتال حتى اللحظات الأخيرة من المواجهة .

وطالب إيهاب جلال باستمرار الأداء الرجولى والقتالى أمام الزمالك فى المباراة المقبلة مؤكدا أن هدفه الفوز على الزمالك وحصد نقاط المباراة الثلاث من أجل السير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب الدوري الممتاز .

وشدد إيهاب جلال على لاعبيه بأن الإسماعيلي فريق كبير ويخوض أى مباراة أمام أى منافس باحثا عن الفوز وحده فقط لا غير .