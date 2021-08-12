الصور الأولى لوصول البطلة الأولمبية فريال أشرف مطار القاهرة بعد ذهبية طوكيو

وصلت مطار القاهرة، قبل قليل، البطلة الأولمبية المصرية فريال أشرف الحاصلة على الميدالية الذهبية بمنافسات الكاراتيه بدورة الألعاب الأولمبية التى أقيمت فى طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس الجاري.

َواستقبل فريال أشرف، في مطار القاهرة الدولي، والبطل الأولمبي أحمد الجندى الحاصل على الميدالية الفضية، أيضا وباقي بعثة مصر للكاراتيه، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك فور وصولهم على متن رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة ترانزيت، وسط استعدادات خاصة ومكثفة وإجراءات لوصولهم.

وجهزت شركة ميناء القاهرة الجوي، صالة الخدمة المميزة بمطار القاهرة الدولي بمبنى الركاب رقم 2، لإستقبال أبطال مصر، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الدولى، لتيسير وتسهيل تواجد الجماهير أمام صالة الوصول لاستقبال فريال أشرف وأحمد الجندي، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

وشكلت شركة ميناء القاهرة الجوي، برئاسة المهندس مجدي إسحق، فريق عمل من العلاقات العامة تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة، لاستقبال أبطال مصر فور وصولهم من على الطائرة وتقديم الورود والهدايا التذكارية، والعمل على إنهاء إجراءات البعثة، كما أعدت اللجنة الأولمبية المصرية، اتوبيس مكشوف أمام الصالة لاستقبالهم ونقلهم لمقر اللجنة بالمعادي، للاحتفال بهم.

ويتواجد في استقبال فريال أشرف، في مطار القاهرة الدولي كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد، بالإضافة إلى قيام العلاقات العامة بالمطار بتنظيم استقبال تاريخي وأسطوري بالورود والأعلام وتقديم هدية تذكارية لها تقديرا لها على ذلك الإنجاز التاريخي.

قرر اتحاد الكاراتيه إقامة استقبال استثنائي وتاريخي للبطلة الذهبية وذلك من خلال إقامة زفة بلدي سيكون في استقبالها خارج المطار قبل استقلال حافلة مكشوفة إلى المركز الأوليمبي بالمعادي، ويتواجد مدربين من مختلف القطاعات التابعة للاتحاد في استقبالها.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم البطلة الاولمبية المصرية فريال عبد العزيز علي الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري علي محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن الرئيس قد وجه المسئولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخري لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.

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