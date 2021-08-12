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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

سياحة النواب: شباب مصر يعيش عصره الذهبى في عهد الرئيس السيسي

النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب أنه بمناسبة اليوم العالمى للشباب فإن الشباب المصرى يعيش عصره الذهبى في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى ، الذى وضع هذه الشريحة المهمة نصب عينيه وأولاهم اهتماماً كبيراً وأهّل جيلا قادرا على القيادة والنهوض بالوطن إيمانًا منه بأهمية الاستثمار في الشباب، وصقل قدراتهم، والعمل على تمكينهم بعد تأهيلهم للمناصب، وتزويدهم بالأدوات التي تمكنهم من العبور إلى المستقبل.

 

وقالت النائبة نورا على إن الشباب منارة وقادة المستقبل وركيزة النجاح وبناة الحاضر وأيقونة العطاء فحرص الرئيس عبد الفتاح  السيسى على أهمية تمكينهم في مواقع صناعة القرار فى مختلف المجالات وهو ما ظهر جليَا في تشكيلة مجلسى النواب والشيوخ تحت قبة البرلمان ، كما تم تأهيلهم من خلال البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، ومرورا بتأسيس الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب والشباب، وصولا إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى بدورها جددت الدماء الشابة فى الأوساط السياسية بشكل عام، ووسط كل هذه الإجراءات كانت المؤتمرات الدورية للشباب، ومنتدى شباب العالم، الذى تم اعتماده "منصة دولية "، وتعيين الشباب فى مواقع نواب المحافظين، وأيضا اختيار شريحة منهم لمواقع المحافظ وغيرها من الوظائف القيادية فى الجهاز التنفيذى للدولة.

 

وأضافت رئيس لجنة السياحة بالنواب وبمناسبة اليوم العالمى للشباب لابد من توجيه تحية إعزاز وتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وضع الشباب في مكانه المناسب وأهله للقيادة وجعله يعيش أزهى عصوره ، مضيفة أنه خلال الأيام الماضية تم تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وذلك خلال  فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري.

 

وبهذه المناسبة وجهت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس  النواب التحية والتقدير لشباب مصر المخلص أمل المستقبل ، والقوة الحقيقية القادرة على العطاء وبسواعدهم تبنى الأوطان.

رئيس سياحة النواب النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى مجلس النواب اليوم العالمي للشباب الشباب المصرى

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