شهب تمطر سماء مصر| البحوث الفلكية يوجه نصائح مهمة لراغبي المشاهدة

نشهد الليلة شهب البرشاويات تمطر سماء مصر وهى واحدة من أجمل الظواهر الفلكية حيث تواصف بالافضل لهذا العام فى حدث استثنائي يحدث لكوكب الأرض، في مشهد مبهر وبديع ينتظره جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال للرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة وتوافر لديهم المعدات والظروف المناخية والجغرافية الملائمة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

وأكد الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اليوم سوف تشهد سماء مصر زخات شهب البرشاويات حيث تهبط شهب من السماء مثل الأمطار اللامعة.



وأوضح الدكتور جاد أن هذه الشهب مجرد ما تصل إلى الغلاف الجوي تحترق ونراها على شكل لامع مثل الألعاب النارية الطبيعية.

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية إلى أن أفضل مكان خارج الأضواء الثاقبة في المدن، فكلما كانت الأضواء قليلة كانت الرؤية أوضح للظاهرة الفلكية.

وأوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن زخات شهب البرشاويات عبارة عن القليل من حطام بعض المذنبات فى الفضاء التى تدخل الغلاف الجوى للأرض عند مرور الأرض بها فى أوقات محددة بالعام، منوهًا إلى أن ما يتبخر من هذا الحطام ويبقى جزء منه قد يسقط على الأرض ويسمى نيزكًا أو أن يحترق بالكامل فى الغلاف الجوى للأرض ليصبح خطاً مضيئا فى السماء ليلا يسمى شهابا.

وأشار المعهد إلى أن زخات شهب البرشاويات تأتي بواسطة دخول مخلفات المذنب Swift-Tuttle، التي تم اكتشافها عام 1862.



وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، زخة شهب البرشاويات من أشهر الزخات الشهابية التي يتابعها هواة الفلك في النصف الشمالي من الكرة الارضية وهي الزخة الخامسة في ترتيب زخات الشهب على مدار السنة ، وتكون ذروتها في يومي 12 - 13 أغسطس ، وأفضل وقت لرؤيتها بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي .

سقوط شهب البرشاويات يبلغ حوالي 80 شهاب في الساعة

وأشار الدكتور "تادرس" أن معدل سقوط شهب البرشاويات يبلغ حوالي 80 شهاب في الساعة أو يزيد ، وهي تخترق الغلاف الجوي بمتوسط ​​سرعة يبلغ 60 كم / ساعة ، ويكون ذلك اعتمادا على درجة عتامة منطقة الرصد التي يجب ان تكون بعيدة تماما عن إضاءة المدينة ، كما تعتمد ايضا على عدم وجود سحب او ضباب او غبار في السماء وقت الرصد ..

سميت شهب البرشاويات نسبة الى مجموعة فرساوس او برشاوس (حامل رأس الغول) الذي تبدوا الشهب كما لو كانت آتية منها ، حيث تكون هذه المجموعة في خلفية المنطقة الذي تسقط منها الشهب في السماء .. وعموما لابد لمراقبي السماء ان يكونوا على علم بشكل المجموعة النجمية التي تأتي منها الزخات الشهابية .. كما أحب ان أنوه على عدم التسرع في الحكم على السماء المظلمة اثناء مراقبة الشهب ليلا لأن العين البشرية تحتاج نحو عشرة دقائق لتتوائم وتتكيف مع ظلمة السماء .

يرجع سبب سقوط الزخات الشهابية عموما الى دخول الارض اثناء دورانها حول الشمس في مسار مذنبات قديمة التي تترك بقاياها ومخلفاتها على طول مساراتها حول الشمس ، فحين تدخل هذه النفايات جو الأرض وتحترق في طبقات الجو العليا مسببة ظاهرة الزخات الشهابية، وعلى ذلك فالمذنب المسبب لشهب البرشاويات هو "سويفت تتل" (Swift-Tuttle) الذي يكمل دورته حول الشمس كل 133 سنة .

يمكنكم متابعة هذه الظاهرة من صفحات المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ومرصد القطامية الفلكي من خلال هذا اللينك :

https://www.nriag.sci.eg/?fbclid=IwAR1iqFcZzUG7a9RZ9-2GBuiVcuiisJoUAr-xH_kQkXEh0hxN3evNmE__zH4

كما يجب التنويه بأن الصورة المرفقة ومثلها من الصور هي تجميع لعدد كبير من الصور الملتقطة لنفس الموقع ، حيث لا يمكن سقوط هذا العدد الهائل من الشهب في نفس اللحظة ابدا ...