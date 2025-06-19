سقوط تفاحة الساحل| راقصة تشعل السوشيال ميديا بفيديوهات جريئة.. القصة الكاملة

انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسًا على عقب بعد انتشار مقاطع مصورة لفتاة تُعرف بـ"نور تفاحة"، راقصة ظهرت بإطلالات مثيرة وحركات اعتبرت خادشة للحياء، ما دفع أجهزة الأمن للتحرك العاجل، والنيابة لفتح التحقيق في اتهامات تتعلق بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على القيم الأسرية.

بدأت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الراقصة نور، الشهيرة بـ«نور تفاحة الساحل الشمالي»، لعرضها فيديوهات خادشة للحياء العام.

وتقدم محامي ببلاغ رسمي ضد فتاة تُدعى نور وشهرتها نور تفاحة فتاة الساحل، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وارتكاب فعل فاضح علنيًا، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تليق مع قيم المجتمع.

وأضاف في بلاغه أن نور تفاحة، فتاة الساحل الشمالي، تعمل في فرقة، ودورها كما يظهر من المقاطع والصور التي تنشرها عبر حسابها بموقع التواصل إنستجرام، هو الظهور شبه عارية، والتمايل مع الأغاني الهابطة.

وكشفت وزارة الداخلية التفاصيل بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى الفتيات بالجيزة لقيامها بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام فتاة مقيمة بمحافظة القاهرة بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى.

تم ضبطها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد على نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها أقرت بنشاطها على النحو المشار إليه بقصد زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.