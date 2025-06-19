ظهرت شبه عارية.. التحقيق مع نور تفاحة راقصة الساحل الشمالي

بدأت جهات التحقيق الاستماع إلى أقوال الراقصة نور، الشهيرة بـ«نور تفاحة الساحل الشمالي»، لعرضها فيديوهات خادشة للحياء العام.

وتقدم محامي ببلاغ رسمي ضد فتاة تُدعى نور وشهرتها نور تفاحة فتاة الساحل، يتهمها بالتحريض على الفسق والفجور وارتكاب فعل فاضح علنيًا، وذلك بعد نشرها مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي لا تليق مع قيم المجتمع.

وأضاف في بلاغه أن نور تفاحة، فتاة الساحل الشمالي، تعمل في فرقة، ودورها كما يظهر من المقاطع والصور التي تنشرها عبر حسابها بموقع التواصل إنستجرام، هو الظهور شبه عارية، والتمايل مع الأغاني الهابطة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب من القبض على الراقصة نور، والشهيرة بنور تفاحة، راقصة الساحل الشمالي، لاتهامها بعرض فيديوهات خادشة للحياء العام والتعدي على القيم الأسرية المصرية.