مصرع شخص أسفل عجلات قطار بالشرقية

لقي شخص مصرعه متأثرًا بإصابته التي أودت بحياتها إثر اصطدام قطار به أمام محطة قطار القراقرة دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة إلى مستشفى منيا القمح والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفي منيا القمح يفيد استقبال "جثة" لشخص في العقد الرابع من العمر وتم التحفظ علي الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مصرعه اثر اصطدام قطار به أمام محطة قطار القراقره دائرة مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية وتم نقل الجثة الي مستشفي منيا القمح والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.