تراجع مؤشرات البورصة.. وخسائر سوقية 34 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، اخر تداولات الأسبوع، على انخفاض جماعي لكافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، متأثرة بمبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء.
34 مليار جنيه خسائر سوقية
سجل رأس المال السوقي خسائر بنحو 34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها 4.4 مليار جنيه.
أداء المؤشرات:
- المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 1.91% مغلقًا عند مستوى 30248 نقطة.
- مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" هبط بنسبة 1.94% عند 37524 نقطة.
- مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" فقد 1.96% ليصل إلى 13579 نقطة.
- "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" انخفض بنسبة 2.01%، منهياً التداولات عند 8858 نقطة.
- "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" تراجع بنسبة 1.81% ليصل إلى 12079 نقطة.
- مؤشر الشريعة الإسلامية خسر 1.66% من قيمته، مغلقًا عند 3160 نقطة.