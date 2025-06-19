تراجع مؤشرات البورصة.. وخسائر سوقية 34 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم الخميس، اخر تداولات الأسبوع، على انخفاض جماعي لكافة المؤشرات الرئيسية والثانوية، متأثرة بمبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب، في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون المصريون والعرب نحو الشراء.

34 مليار جنيه خسائر سوقية

سجل رأس المال السوقي خسائر بنحو 34 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.149 تريليون جنيه، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها 4.4 مليار جنيه.

أداء المؤشرات: