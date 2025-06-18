تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل جلسة الأربعاء

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

أداء مؤشرات البورصة المصرية بداية تعاملات اليوم الأربعاء

مؤشر "إيجي إكس 30" تراجع بنسبة 1.19%، ليسجل 30359 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" انخفض بنسبة 1.22%، ليصل إلى 38654 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" فقد 1.31% من قيمته، ليصل إلى 13614 نقطة.



كما طالت موجة التراجع مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة والثانوية.

مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" هبط بنسبة 0.96% مسجلًا 8905 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" انخفض بنسبة 1.07% ليصل إلى 12103 نقاط.



ويترقب المستثمرون نتائج جلسة اليوم وسط حالة من الحذر، مع استمرار الضغوط البيعية من جانب المؤسسات والأفراد في ظل التوترات الجيوسياسية والتقلبات العالمية.