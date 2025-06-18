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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مشروعات المرافق والطرق ومشروع "ديارنا" السكني بالعاشر من رمضان

أرشيفية
أرشيفية
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعددٍ من مشروعات المرافق والطرق والتطوير بمنطقة الصناعات الثقيلة بمدينة العاشر من رمضان، وكذا موقف تنفيذ المشروع السكني ديارنا، والمحاور والطرق الرئيسية والخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة. 


واطَّلع وزير الإسكان من خلال تقارير ونتائج جولات لمسئولي الوزارة، على سير أعمال التطوير بمنطقة 710 أفدنة الصناعية، ومنطقة الـ2 مليون متر مربع الصناعية، ومحطة تنقية مياه المطورين، والمرحلة الأولى من مشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، ومحاور مصر النور، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق بمدينة العاشر من رمضان، مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات التنموية بالمدن الجديدة، وأن هناك تكليفات لمسئولي أجهزة المدن بذلك وهذه مسئوليتهم المباشرة.
 

كما وجّه وزير الإسكان، بضرورة التنسيق المستمر بين فرق الإشراف بأجهزة المدن الجديدة والشركات المنفذة للمشروعات، والعمل على تذليل أية عقبات ميدانية قد تعوق سير الأعمال، والالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة للمشروعات.
 

وفي هذا الإطار، التقى المهندس علاء عبداللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ممثلي الشركات المنفذة لمشروعات رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات بمنطقة الصناعات الثقيلة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ومراجعة الخطط الزمنية المعتمدة.
 

وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، بجولة ميدانية موسعة لمتابعة سير العمل بمشروعات المرافق والطرق داخل المنطقة الصناعية الثقيلة شملت مناطق صناعية ذات أهمية استراتيجية، وهي: منطقة الـ710 أفدنة، ومنطقة الـ2 مليون متر مربع، والمنطقة المحصورة بين   A5 وA6، حيث تفقد رئيس الجهاز الأعمال الجارية على أرض الواقع، واطلع على نسب التنفيذ والموقف التنفيذي لمختلف البنود الإنشائية والخدمية.

وتفقد رئيس الجهاز محطة مياه المطورين بمنطقة زيزينيا، والتي تُعد من المشروعات الحيوية، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف متر مكعب يوميًا، وتخدم منطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مدينة بدر، وتسهم المحطة في تعزيز كفاءة منظومة الإمداد المائي، وتلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن التوسعات العمرانية والصناعية.
كما شملت الجولة متابعة الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، الذي يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة، حيث تخطت نسبة الإنجاز 10%. 
وتابع المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها: المياه، والصرف الصحي، والطرق، والإسكان، والكهرباء، والزراعة، والنظافة العامة لاسيما في المجاورات (1، 2، 3) بالحي الأول، والحي السكني السادس، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لتحسين مستوى الخدمات وتعزيز جودة الحياة داخل المدينة.

وتفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، سير العمل بعدد من المحاور المرورية والمراكز الخدمية بالمدينة، حيث شملت الجولة تفقد محاور مصر النور، عمر بن الخطاب، علي بن أبي طالب، وأبو بكر الصديق، وذلك في إطار خطة الجهاز لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية ومحاور الحركة الرئيسية بالمدينة، بما يسهم في تحسين السيولة المرورية، والارتقاء بجودة الحياة لقاطني المدينة وزوارها.
وفي سياق متصل، قام المهندس علاء عبد اللاه مصطفى بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة مستوى الأداء والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة. 
وخلال الزيارة، شدد رئيس الجهاز على ضرورة حسن معاملة المواطنين وتيسير الإجراءات بما يسهم في تسريع إنهاء المعاملات، وتقديم خدمة محترفة تحترم وقت واحتياجات المواطنين، كما وجّه بسرعة توفير أماكن انتظار حضارية خارج المركز لتجنب التكدس وتحقيق راحة المتعاملين.
كما أصدر تعليماته بتثبيت لوحات إرشادية تتضمن المستندات المطلوبة لكل خدمة، لتوفير الوقت والجهد، وتسهيل التعامل داخل المركز، مؤكدًا ضرورة تواجد مندوب الإدارة المالية على الشباك لدعم سرعة إنجاز الإجراءات، إلى جانب تفعيل لجنة الأراضي داخل المركز لتسريع إنهاء محاضر الاستلام وتحقيق الشفافية.

وزير الإسكان ديارنا مياه المطورين المدن

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