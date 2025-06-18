قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السفير الإيراني لدي الأمم المتحدة يهدد أمريكا: سنبدأ في الرد عليها
آخر فرصة لسداد مقدم جدية الحجز لحجز وحدة سكنية بـ سكن لكل المصريين7 لمتوسطي الدخل
هيئة الرقابة النووية والإشعاعية: الوضع الحالي في مصر آمن تمامًا
عضو بإسكان النواب: 3 أمور تكشف إثبات امتلاك المستأجر شقة تمليك
إعلام إيراني: قصف إسرائيلي يستهدف موقعين في كرمنشاه غربي البلاد
خامنئي يتعهد بعدم الرحمة في استهداف قادة إسرائيل
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لمتابعة المشروعات القومية والخدمات بالمحافظات
الإحصاء: مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 228 يوم
مدبولي يشهد توقيع عقد إنشاء مجمع صناعي صيني للطاقة الشمسية بالعين السخنة
جيش الاحتلال يبدأ تنفيذ موجة من الهجمات على طهران
جيش الاحتلال: إيران تسقط مسيّرة إسرائيلية بصاروخ أرض-جو
انطلاق التشغيل التجريبي لأول معهد مصري صيني للتحكم الذكي بإشارات السكك الحديدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

المجلس التصديري للملابس ينظم ورشة عمل لبحث فرص التصدير للسوق البولندي

أرشيفية
أرشيفية
ولاء عبد الكريم

نظم المجلس التصديري للملابس الجاهزة ورشة عمل تحت عنوان: "تعزيز صادرات الملابس الجاهزة المصرية إلى السوق البولندي"، وذلك انطلاقًا من أهمية هذا السوق كأحد أبرز الأسواق المستهدفة داخل الاتحاد الأوروبي، لما يتمتع به من إمكانات كبيرة وفرص متنامية للنمو وزيادة الطلب على المنتجات المصرية.

يأتي ذلك في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز تواجد الملابس الجاهزة المصرية في الأسواق الأوروبية وفتح آفاق تصديرية واعدة.

افتتحت الورشة شيرين حسني، المدير التنفيذي للمجلس، مؤكدة أن السوق البولندي يُعد من الأسواق ذات الأولوية أمام قطاع الملابس الجاهزة في مصر، حيث يتميز بفرص تصديرية ملموسة في ظل ما يشهده من تطور في حجم الاستهلاك واتساع قاعدة العملاء الباحثين عن منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

وأشارت إلى أن تنويع الأسواق التصديرية يعد أحد الأهداف الاستراتيجية للمجلس في ضوء التحديات المتغيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وأدارت الورشة الدكتورة إليزابيث جوسكازك، إحدى أبرز المستشارين في السوق البولندي، حيث قدمت عرضًا شاملًا تناول خصائص هذا السوق الحيوي، من حيث حجمه وطبيعة الاستهلاك والسلوك الشرائي للمستهلك البولندي، فضلًا عن استعراض أبرز العلامات التجارية العاملة به، والمواصفات الفنية والتجارية المطلوبة للنفاذ إليه، بما يشمل شهادات الجودة واللوائح الأوروبية المنظمة لصناعة وتجارة الملابس، إلى جانب تحليل المنافسة الإقليمية والدولية وأفضل السبل التي تمكّن المنتج المصري من التميز وسط بيئة تنافسية قوية.

وتطرقت الورشة إلى ما تتمتع به صادرات الملابس الجاهزة المصرية من ميزة تنافسية واضحة داخل السوق البولندي والأسواق الأوروبية بشكل عام، في ظل الإعفاء الجمركي الكامل الذي تحظى به هذه الصادرات بموجب اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وهو ما يُعزز من جاذبية المنتج المصري من حيث السعر والجودة، ويمنحه قدرة أكبر على النفاذ للأسواق الأوروبية مقارنة بعدد من الدول المنافسة.

وفي ختام فعاليات الورشة، تم تنظيم لقاءات ثنائية فردية جمعت بين المستشارة البولندية وكل شركة مشاركة على حدة، حيث تم استعراض عينات من منتجات الملابس الجاهزة الخاصة بكل مصنع، بما أتاح للمستشارة تكوين صورة دقيقة عن قدرات هذه المصانع وإمكانياتها التصديرية، تمهيدًا لترتيب لقاءات أعمال مباشرة مع شركاء محتملين في السوق البولندي، بما يعزز فرص عقد اتفاقات تصديرية مستقبلية تساهم في زيادة الصادرات المصرية لهذا السوق الواعد.

المجلس التصديري للملابس الجاهزة الملابس الجاهزة السوق الاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 17 يونيو 2025

الفنان القدير الراحل نور الشريف

مصدومة.. أول تعليق من ابنة الراحل نور الشريف بعد انهيار منزله في السيدة زينب |خاص

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

تراجع 800 جنيه.. الجنيه الذهب يهبط بقوة وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 18-6-2025

علي جمعة

علي جمعة: علامات الساعة ظهرت ويوم القيامة قادم بغتة لا محالة

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بقانون الإيجار القديم

الإيجار يبدأ من 250 جنيهًا ومفيش طرد.. الحكومة تبشر المستأجرين بشأن الإيجار القديم

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 18-6-2025

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأربعاء 18-6-2025

ترشيحاتنا

برج الميزان

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

برج العقرب

برج العقرب.. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025: التعافي من جروح الماضي

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025: وقت ممتع

بالصور

بفستان أنيق.. شاهد ريهام حجاج تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

ريهام حجاج
ريهام حجاج
ريهام حجاج

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل

هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل
هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل
هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود سعره يثير الجدل

إطلالة كاجوال.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

علاج احتقان الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية

ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور
ودع ألم الحلق في دقائق مع أسرع الطرق الطبيعية لعلاج احتقان الزور

فيديو

زيارة تركي آل الشيخ لعادل إمام

بيتابع كأس العالم.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس لقائه مع عادل إمام

فضل شاكر

بعد طرحها بأيام .. «الحب وبس» لـ فضل شاكر تتصدّر تريند اليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر في مواجهة الاستهداف المركب.. قافلة السموم اسم خادع ومشروع خبيث

محمود زيدان

محمود زيدان يكتب.. الذين يبلغون رسالات الله.. الشعراوي نموذجًا

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: وضاقت عليهم الأرض بما رحبت !!

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلى يكتب: حين تُقاس المعارك بمدى النَفَس لا بوهج الضربة الأولى

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: إيران بين مطرقة الاغتيال وسندان الخيانة

المزيد