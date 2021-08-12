سيارة متنقلة للتطعيم بـ لقاح كورونا بالعين السخنة

اعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحه بالسويس عن إطلاق خدمة جديدة لتلقيح المواطنين بـ لقاح كورونا من خلال سيارة متنقلة تقوم بتطعيم المواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة و الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا في قرية تيدا بالعين السخنة والقرى والمجاورة علي مدار اليوم عقب التسجيل في موقع وزارة الصحة www.egcovac.mohp.gov.eg وإعطاء اللقاح للمواطنين.

وسوف يتم التواصل الفوري مع المواطنين والتوجه لسيارة التطعيمات لأخذ اللقاح دون انتظار دور او ميعاد ، كما تقدم السيارة خدمة المساعدة في التسجيل الفوري لمن يتعثر في التسجيل و تسهيل إجراءات تسجيل البيانات إلكترونياً، وسرعة إجراءات تلقي التطعيم

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور آسر البنا مدير إدارة الطب الوقائي والرعاية الأساسية بتوسعة دائرة المستفيدين من تلقي اللقاح بجانب المراكز الثابتة بالمحافظة .