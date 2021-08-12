نجوم تحدوا فارق العمر.. نيللي كريم وهشام عاشور الأحدث.. نجوى كرم تستعد

كما يقال «الحب يصنع المعجزات»، وقف كثير من النجوم أمام العقبات التي كانت ستعصف بقصة حبهما، لعل أكبرها فارق العمر، ليتغلبوا على تلك العقبة بجرعة من الحنين والعشق، وكان آخر هؤلاء الفنانة نيللي كريم وزوجها هشام عاشور، والفنانة نجوى كرم أيضًا.

ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز النجوم الذي لم يهدد العمر حبهم ويقف أمام زواجهم.

نيللى كريم وهشام عاشور

تبلغ الفنانة نيللى كرم 47 عاما ، بينما يصغرها خطيبها هشام عاشور بـ 8 سنوات لأنه يبلغ 39 عاما .

أكدت النجمة نيللي كريم في تصريح لصدى البلد أنها مشغولة هذا الأيام بالتحضير لمسلسلين أحدهما سيكون مع النجم مشغولة بتحضير مسلسلين اياد نصار .

أضافت نيللي كريم:" كما سأعود مرة أخرى للسينما من خلال فيلم "كازبلانكا ٢" والذي ظهرت كضيفة شرف في الجزء الأول له ".

نجوى كرم

تدخل الفنانة نجوى كرم عش الزوجية فى سبتمبر المقبل، وذلك حسب مقطع فيديو نشره الإعلامي ايلى باسيل الذى كشف أيضا عن هوية خطيبها.

وقال ايلى باسيل، عبر موقع “لبنان 24”، إن خطيب نجوى كرم رجل الأعمال الإماراتى عمر الدهمانى، من مواليد 1980، ويصغرها بـ 15 عاما تقريبا.

وقررت نجوى كرم العيش فى لبنان رغم أن خطيبها كان يرغب فى العيش بالإمارات، إلا أنها فضلت أن تتواجد بلبنان، وهو ما احترمه عمر وقرر العيش معها فى لبنان.

مي كساب وأوكا

يعد الثنائي مي كساب ومحمد صلاح الشهير بـ "أوكا"، أحد أشهر الأزواج في الوسط الفني الذي لم يكن العمر عائق بين قصة حبهما وزواجهما، إذ يبلغ عمر "مي" 36 عامًا، فيما يبلع عمر زوجها "أوكا" 27 عامًا، أي يبغ الفارق بينهما 9 سنوات.

وأكدت مي كساب في أحد لقاءاتها التليفزيونية أن فارق العمر لم يقف حائلًا بينهما، مؤكدة أن حبهما كان أكبر من ذلك.

أحمد سعد وسمية الخشاب

لم يصدق الكثيرون أن فارق السن بين الفنانة سمية الخشاب وزوجها السابق الفنان أحمد سعد 15 عامًا، إذ صدم الكثيرون بعدما علموا هذا الفارق العمري، حيث يبلغ عمر «سمية» 55 عامًا، فيما يبلع عمر زوجها «أحمد» 40 عامًا.

صباح

أما الشحرورة صباح، فكانت الأكثر جدلًا بين النجوم، ليس من حيث عدد زيجاتها فحسب، لكن بسبب تعمدها الزواج من شباب صغار في العمر، إذ تزوجت من الفنان فادي لبنان الذي كان يصغرها بأكثر من 25 عامًا، واستمر الزواج بينهما لمدة 17 عامًا، وبررت بعد ذلك زواجها منه، بأنها كانت تساعده لدخول الوسط الفني.

سوسن بدر

أما الزيجة الخامسة للفنانة سوسن بدر، فتعد الأكثر جدلًا، إذ تزوجت من رجل الأعمال فريد المرشدي نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، والذي يصغرها بـ 20 عامًا، وهو أيضًا زوج الفنانة داليا البحيري الحالي، وقرر سوسن وفريد الزواج بعدما التقيا في كواليس أحد الأفلام التي شاركت فيها الأولى وأنتجتها والدة الثاني، لكن الزواج انتهى سريعًا.