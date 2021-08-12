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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صحيفة «آس» تكشف خطة باريس سان جيرمان للتعاقد مع كريستيانو رونالدو

صدى البلد

يرغب البرتغالي كريستيانو رونالدو في الرحيل عن فريقه يوفنتوس الإيطالي، بحسب ما أكدته تقارير صحفية إسبانية.

وأكدت صحيفة «آس» الإسبانية أن كريستيانو رونالدو يُصر على المغادرة عن يوفنتوس، ويرغب في ذلك في أسرع وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستقبل كريستيانو رونالدو متوقف على مصير كيليان مبابي جناح فريق باريس سان جيرمان، فإذا انتقل مبابي لريال مدريد، سيذهب اللاعب البرتغالي لفريق العاصمة الفرنسية.

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تقارير: رونالدو يرغب في الرحيل عن يوفنتوس

وأضافت الصحيفة أن فكرة العودة لريال مدريد ستكون مطروحة لكريستيانو وللميرنجي حال فشل انتقال مبابي للنادي الإسباني.

يذكر أن كريستيانو رونالدو رحل عن ريال مدريد عام 2018 بانتقاله ليوفنتوس الإيطالي، مقابل 100 مليون يورو.

ومن المقرر أن ينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس، فى الصيف المقبل، وحتى الآن لم يتضح الأمر بشأن مستقبله مع اليوفي، وتشير تقارير إلى رحيله فيما تشير تقارير إلى بقائه.

ويعلم باريس سان جيرمان برغبة كيليان مبابي الرحيل وعدم تمديد تعاقده مع الفريق، لكن مبابي سيستمر هذا الموسم ويرحل بالمجان لريال مدريد في صيف 2022.

وهناك ثلاثة محاور رئيسية مجانية يريد باريس سان جيرمان العمل عليها الانتقالات الصيفية المقبلة حسب الصحيفة الإسبانية.

ويأتي أولها بول بوجبا متوسط ميدان مانشستر يونايتد الذي ينتهي عقده بنهاية هذا الموسم ولم يجدد مع الشياطين حتى الآن.

ويأتي بعده لاعب الوسط الشاب إدوارد كامافينجا حالته مطابقة لحالة بوجبا، عقده ينتهي في صيف 2022، ورفض التجديد مع ستاد رين

ورغم وجود اهتمام من كبار إسبانيا وانجلترا بالفرنسي الصغير إلا أنه يفضل الانضمام لباريس سان جيرمان بالمجان.

ويأتي ثالثها بالتأكيد التعاقد مع البرتغالي كرستيانو رونالدو من يوفينتوس الإيطالي.

كريستيانو رونالدو يوفنتوس كيليان مبابي باريس سان جيرمان ريال مدريد

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