بيك أب EM|وزير الإنتاج الحربي يكشف عن مواصفات أول سيارة مصرية إماراتية

بتكلفة نقل اقتصادية .. أول سيارة تنتج في مصر تعمل بالوقود المزدوج

كشف المهندس محمد أحمد مرسي ، وزير الإنتاج الحربي، عن مواصفات سيارة البيك أب EM، موضحا أن السيارة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي – بنزين»، بتكلفة نقل اقتصادية.

وقال «وزير الإنتاج الحربي» خلال تصريحاته ، إن الكابينة المزدوجة للسيارة بطول 5560 مم – العرض 1840 مم – الارتفاع 1850، وذلك بموديلات وأنواع مختلفة «كابينة مزدوجة 2x4، كابينة مزدوجة 4x4، كابينة مفردة 2x4»، مجهزة بمحرك ميتسوبيشي يعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، والمحرك 141 حصان ، بعزم 205.

وأضاف «وزير الإنتاج الحربي» أن السيارة مجهزة بـ 2 خزان للغاز بإجمالي سعة 170 لتر لقطع مسافة 350 كم، ومجهزة تانك بنزين سعة 35 لتر يقطع مسافة 300 كم ، يستطيع قطع مسافة 650 كم بدون اعادة ملء.

وأوضح «وزير الإنتاج الحربي» أن التكلفة أقتصادية جدا يمكن السير 100 كم بالغاز تقدر 41 جنيه ، و100 كم بالبنزين تقدر 98 جنيه، لذلك تم وضع اسطوانات الغاز أكثر من البنزين وهذا الهدف الرئيسي للسيارت والاستفادة من موارد الدولة.

كشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، عن سبب اختيار اسم سيارة بيك أب "EM"، موضحا انه نظراً لأن الحرف الأول من الاسم "E" يعبّر عن الحرف الأول للدولتين "Egypt" و"Emirates"، بينما يمثل الحرف الثاني "M" بداية اسم وزارة الإنتاج الحربي بالإنجليزية "Ministry Of Military Production - MOMP" وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب "M Glory".

معلومات عن السيارة بيك أب EM

أول سيارة تنتج في مصر تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي – بنزين»، بتكلفة نقل اقتصادية.

«المصنع» : يقع المصنع بمنطقة حلوان على مساحة 21.800 ألف متر مربع ، بداية الإنتاج الكمي النصف الأول من 2022، والطاقة الإنتاجية المخططة 12 ألف سيارة سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي.



أبعاد السيارة والحمولة حمولة 750 كجم

الكابينة المزدوجة الطول 5560 مم – العرض 1840 مم – الارتفاع 1850.

أبعاد الصندوق الطول 1815 مم – العرض 1520 - الارتفاع 515 مم

التصميم الداخلي : نظام ملاحي متطور تكيف هواء – ساعة رقمية – شاشة راديو – كاميرا خلفية – بلوتوث- عجلة قيادة متعددة الوظائف ، حامل أكواب ، مساحة تخزين داخلية، زجاج كهرباء – شاحن usb- تحكم في المرايات الخارجية.

تصميم السيارة بيك أب EM

السيارة حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية

المحرك : محرك ميتسوبيشي بتكنولوجيا يابانية (GB V) (4G69S4N)

السعة : 2378 سم3 – القدرة ([email protected]) – العزم : [email protected] – 3000NM .

مواصفات الأمان : نظام فرامل مانع للانزلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، قضبان فولاذية بالابواب للحماية ، 2 وسائد هوائية "اختياري".

نظام التعليق والإطارات

الأمامي تعليق مزدوج مستقل

الخلفي سوست ورقية

الإطارات 265/65/R 17

خزانات الوقود والمسافة المقطوعة

2 اسطوانة غاز سعة 170لتر لقطع مسافة 350 كم

تانك بنزين سعة 35 لتر يقطع مسافة 300 كم

استهلاك الوقود لكل 100 كم

غاز 11.8م3 - بنزين 12.3 لتر