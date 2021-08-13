عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بتكلفة نقل اقتصادية .. أول سيارة تنتج في مصر تعمل بالوقود المزدوج

بيك أب EM|وزير الإنتاج الحربي يكشف عن مواصفات أول سيارة مصرية إماراتية

المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي

كشف المهندس محمد أحمد مرسي ، وزير الإنتاج الحربي، عن مواصفات سيارة البيك أب EM، موضحا أن السيارة تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي – بنزين»، بتكلفة نقل اقتصادية.

وقال «وزير الإنتاج الحربي» خلال تصريحاته ، إن الكابينة المزدوجة للسيارة بطول 5560 مم – العرض 1840 مم – الارتفاع 1850، وذلك بموديلات وأنواع مختلفة «كابينة مزدوجة 2x4، كابينة مزدوجة 4x4، كابينة مفردة  2x4»، مجهزة بمحرك ميتسوبيشي يعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، والمحرك 141 حصان ، بعزم  205.

وأضاف «وزير الإنتاج الحربي» أن السيارة مجهزة بـ  2 خزان للغاز بإجمالي سعة 170 لتر لقطع مسافة 350 كم، ومجهزة تانك بنزين سعة 35 لتر يقطع مسافة 300 كم ، يستطيع قطع مسافة 650 كم بدون اعادة ملء.

وأوضح «وزير الإنتاج الحربي» أن التكلفة أقتصادية جدا يمكن السير 100 كم بالغاز تقدر 41 جنيه ، و100 كم بالبنزين تقدر  98 جنيه، لذلك تم وضع اسطوانات الغاز أكثر من البنزين وهذا الهدف الرئيسي للسيارت والاستفادة من موارد الدولة.

كشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، عن سبب اختيار اسم سيارة بيك أب "EM"، موضحا انه نظراً لأن الحرف الأول من الاسم "E" يعبّر عن الحرف الأول للدولتين "Egypt" و"Emirates"، بينما يمثل الحرف الثاني "M" بداية اسم وزارة الإنتاج الحربي بالإنجليزية "Ministry Of Military Production - MOMP" وشركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب "M Glory".

 

معلومات عن السيارة بيك أب EM

أول سيارة تنتج في مصر تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعي – بنزين»، بتكلفة نقل اقتصادية.

«المصنع» : يقع المصنع بمنطقة حلوان على مساحة 21.800 ألف متر مربع ، بداية الإنتاج الكمي النصف الأول من 2022، والطاقة الإنتاجية المخططة 12 ألف سيارة سنويا لتلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي.


أبعاد السيارة والحمولة حمولة 750 كجم

الكابينة المزدوجة الطول 5560 مم – العرض 1840 مم – الارتفاع 1850.
أبعاد الصندوق الطول 1815 مم – العرض 1520 -  الارتفاع 515 مم
التصميم الداخلي : نظام ملاحي متطور تكيف هواء – ساعة رقمية – شاشة راديو – كاميرا خلفية – بلوتوث- عجلة قيادة متعددة الوظائف ، حامل أكواب ، مساحة تخزين داخلية، زجاج كهرباء – شاحن usb- تحكم في المرايات الخارجية.

 

تصميم السيارة بيك أب EM 

السيارة حاصلة على شهادة E-mark الأوروبية

المحرك : محرك ميتسوبيشي بتكنولوجيا يابانية (GB V) (4G69S4N) 
السعة : 2378 سم3 – القدرة ([email protected]) – العزم : [email protected] – 3000NM .
مواصفات الأمان : نظام فرامل مانع للانزلاق ABS، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، قضبان فولاذية بالابواب للحماية ، 2 وسائد هوائية "اختياري".

 

نظام التعليق والإطارات

الأمامي تعليق مزدوج مستقل 
الخلفي سوست ورقية 
الإطارات 265/65/R 17

 

خزانات الوقود والمسافة المقطوعة 

2 اسطوانة غاز سعة 170لتر لقطع مسافة 350 كم
تانك بنزين سعة 35 لتر يقطع مسافة 300 كم 
استهلاك الوقود لكل 100 كم 
غاز 11.8م3  - بنزين 12.3 لتر

وزير الانتاج الحربي سيارة البيك أب EM البيك أب EM المهندس محمد أحمد مرسي ميتسوبيشي

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا.. هونر تعلن عن هاتفها الخارق +Magic3 Pro.. وريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق لاب توب Realme Book Slim

أخبار الرياضة.. صدمة لـ الأهلي بشان إصابة محمد شريف.. حقيقة اعتناق هازارد الإسلام

موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أخبار التعليم.. وزير التعليم: كل التوقعات المتداولة عن نتيجة الثانوية العامة 2021 والتنسيق “غلط.. البحث العلمي تعلن عن عضوية أكاديمية الشباب للعلوم GYA لعام 2022

أخبار السيارات| علامات تهدد إطارات سيارتك .. أرخص 5 سيارات

أخبار العالم| تبون يؤكد: حرائق الجزائر مفتعلة وأوقفنا 22 شخصا وطالبان تسيطر على قندهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

غضب وتدخل الأمن.. ماذا يحدث في قرية سبك الأحد؟

إدين هازارد .. تعرف على حقيقة اعتناق نجم ريال مدريد الدين الإسلامي

رعب يخرج من مياه النيل.. التماسيح تغزو الخرطوم بسبب سد النهضة.. فشل الملء الثاني يدفع بحشرات وزواحف إلى مجرى النهر.. ومصر آمنة منها لهذا السبب

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

رعب في الجمالية .. ما سر وضع سور على برج الاتصالات |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ