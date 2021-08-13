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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون تكاليف.. طريقة عمل الحواوشي بالفرن

صدى البلد

يعتبر الحواوشي في الفرن من الاكلات المفضلة والسريعة التي يمكن أن نقدمها دون تكاليف .


المكونات 
- نصف كيلو لحم مفروم فيها نسبه بسيطه من الدهون
- بصل 
3فصوص ثوم
- زيت الذره أو السمنه البلدي بتبقا تحفه بجد
- ملح وفلفل
- بهارات "قرفة وجوز الطيب والقرنفل
- ورق لورى وحبهان مطحون
- فلفل اخضر حار او عادي
- مكعبات طماطم
- بابريكا
ورق زبده
قطعه فحم


طريقه التحضير 
اضربي بصلة في كبة حتي تصبح ناعمة بشكل جيد.
ضعي البصل المفروم على اللحمة
وقطع الفلفل الاخضر والطماطم على الخلطة ثم يتم التقليب جيدا حتى تتداخل مع بعضها.
ضعي اللحمة المفرومة داخل الثلاجة لمدة ساعة علي الاقل حتي تنضج مع غطائها بكيس بلاستيك. وهذا خطوه مهمه اللي  طريقة عمل الحواوشى البلدى في الفرن.
نجيب  العيش البلدي، ثم افتحيه بشكل نصف دائرة كا المعتاد الحواوشي البلدي. 
وضعي الحشو في العيش البلدي
وندهن العيش  زيت أو سمنه بلدي  
وندهن الورق الزبده مسحه بسيطه من الزيت 
ونلف الرغيف بالورق الزبده   
ونرص  العيش في الصينيه
تدخل الصينية إلى فرن مسخن مسبقًا على حرارة 220 درجة مئوية، وتترك لبعض الوقت حتى النضج التام من الجهة العلوية.
- تقلب أرغفة الحواوشي على الجهة الثانية، وتترك حتى تنضج ويتحمر لونها
ضعي قطعة الفحم على النار ثم بلليها بالسمن في الصينية ثم غطيها حتى يمتص الحواوشى رائحة الشواء.
وقدميه ساخنا  على المائدة، بجانب السلطة الخضراء والطحينة.

 

الطماطم اللحمة المفرومة حواوشي لحم مفروم طريقة عمل الحواوشي عمل الحواوشي

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