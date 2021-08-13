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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استفاد منها 15 ألف شخص ... شباب ورياضة الإسكندرية تنفذ العديد من الفعاليات

تنفيذ العديد من الفعاليات
تنفيذ العديد من الفعاليات الرياضية والفنية في الإسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، اليوم الخميس، العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية استفاد منها ما يقرب ١٥ ألف مستفيد وسط إجراءات احترازيه عالية في ٤٠ مركز شباب من مراكز عروس المتوسط.


وذكرت المديرية في بيان إن مراكز شباب الإسكندرية التي تم فيها تنفيذ الأنشطة هي (ابوقير – المعمورة – الحرمين – طوسون – العمراوى - أبيس ١- أبيس٢- السيوف – المطار - النصر – الشلالات - أبيس١٠ – الحرية – الأنفوشي – العبور – القباري – كرموز - القرية ١٥ - الشهيد المسيري - وادي القمر – الناصرية - أبوصير - طه الأمين – الجويره - الشهيد مهيد - برج العرب القديم - برج العرب الجديد – بهيج - الوفاق).


وأضافت المديرية أنه تم تنفيذ أكثر من ١٠٠ نشاط رياضي داخل مراكز الشباب تضمنت (سباحة وكاراتيه وجودو وملاكمه وكره قدم وجمباز وكونغ فو وبلياردو وتنس طاوله وكره يد وكرة الطائرة ومصارعة وتايكوندو وتدريبات لياقة بدنية) وما يقرب من ٤٠ نشاط ثقافي وفني واجتماعي بإجمالي 15 ألف مستفيد.


وشملت الأنشطة الثقافية والفنية ندوات التثقيف السياسي، أنشطة رسم، وأنشطة مسرح، وتدريب فريق التمثيل، وأندية الفتاة والمرأة وورش عمل تعليم النجارة وكورشيه وخياطة، وألعاب ترفيهية وتدريبات رياضية لرياض الأطفال، وندوات دينيه في ٢٠ مركز عن الهجرة النبوية، واحتفالات رأس السنة الهجرية.


ووجهت الدكتور صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة في الإسكندرية، الشكر لكل المراكز المشاركة في المبادرة لجهدهم المبذول خلال تنفيذ المبادرة.

الاسكندرية وزارة الشباب والرياضة الشباب والرياضة وكيل وزارة الشباب والرياضة الدكتورة صفاء الشريف مديرية الشباب والرياضة مراكز الشباب

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