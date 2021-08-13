في منتصف الليل .. إزالة فورية لحالتي تعدٍ بـ كفر الشيخ| صور

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، من تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالتي تعدٍ علي الأراضي الزراعية بمدينة بيلا وقرية الحوة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قاد الحملة جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمشاركة محمد أمير ضبعون، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والإشغالات، وإبراهيم موافي، رئيس قرية الحوة، وعلي البسراوي، مدير قسم الإزالات، ومسعد صوان، مدير قسم الإشغالات، بمشاركة معدات الوحدة المحلية بالمدينة وقرية الحوة.

ونجحت الحملة في تنفيد إزالة فورية لحالة تعدِ بناء بالبلوك الأبيض علي أرض زراعية في المهد بحي أبو رخا بمدينة بيلا، وتمت الإزالة حتي سطح الأرض، بالإضافة إلي إزالة فورية لحالة تعدِ علي الأراضي الزراعية بقرية الحوة، عبارة بناء بالبلوك الأبيض علي مساحة قيراط، وذلك علي نفقة المخالفين، وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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