بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

تنقل فضائية القرآن الكريم وفضائية السنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة في بث مباشر من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أول سيدة في السعودية تشغل منصب في رئاسة الحرمين

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، تعيين الأكاديمية السعودية فاطمة الرشود في منصب مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة تشغل هذا المنصب الرفيع في المؤسسة المسؤولة عن إدارة المسجدين، الحرام والنبوي.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها إنه "تم تعيين كل من الدكتورة فاطمة الرشود والدكتورة العنود العبود مساعدتين للرئيس العام".

وتعد فاطمة بنت زيد الرشود من أقدم الأكاديميات في السعودية العاملات في الرئاسة، وقد تدرجت في المناصب حتى صدر قرار تعيينها لتشغل ثاني أعلى منصب في الرئاسة التي ضمت مزيدًا من النساء في إداراتها في السنوات القليلة الماضية.

وتحمل فاطمة الرشود شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه من جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وجرى تعينها منذ العام 2019، في منصب مستشارة الرئيس العام للشؤون النسائية ومدير الإدارة العامة النسائية في الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وسبق لها أن ترأست الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي في الحرم بين 2014 و2018، بجانب إشرافها على القسم النسائي في مكتبة الحرم المكي الشريف.

وخلال تدرجها في العمل داخل الرئاسة، حصدت الرشود لقب المديرة المتميزة كما حصلت إدارتها على جائزة الإدارة المتميزة فرع التميز الاداري في جائزة الرئاسة للتميز عام 2017.