عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

الحرم المكي
الحرم المكي

تنقل فضائية القرآن الكريم وفضائية السنة النبوية، شعائر صلاة الجمعة في بث مباشر من الحرمين الشريفين، المسجد الحرام والمسجد النبوي.

أول سيدة في السعودية تشغل منصب في رئاسة الحرمين

وأعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، تعيين الأكاديمية السعودية فاطمة الرشود في منصب مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية، لتصبح بذلك أول امرأة في تاريخ المملكة تشغل هذا المنصب الرفيع في المؤسسة المسؤولة عن إدارة المسجدين، الحرام والنبوي.

وقالت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها إنه "تم تعيين كل من الدكتورة فاطمة الرشود والدكتورة العنود العبود مساعدتين للرئيس العام".

وتعد فاطمة بنت زيد الرشود من أقدم الأكاديميات في السعودية العاملات في الرئاسة، وقد تدرجت في المناصب حتى صدر قرار تعيينها لتشغل ثاني أعلى منصب في الرئاسة التي ضمت مزيدًا من النساء في إداراتها في السنوات القليلة الماضية.

وتحمل فاطمة الرشود شهادة الدكتوراه في الحديث وعلومه من جامعة أم القرى في مكة المكرمة.

وجرى تعينها منذ العام 2019، في منصب مستشارة الرئيس العام للشؤون النسائية ومدير الإدارة العامة النسائية في الرئاسة العامة السعودية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وسبق لها أن ترأست الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد النسائي في الحرم بين 2014 و2018، بجانب إشرافها على القسم النسائي في مكتبة الحرم المكي الشريف.

وخلال تدرجها في العمل داخل الرئاسة، حصدت الرشود لقب المديرة المتميزة كما حصلت إدارتها على جائزة الإدارة المتميزة فرع التميز الاداري في جائزة الرئاسة للتميز عام  2017.

بث مباشر صلاة الجمعة الحرمين الشريفين فضائية المسجد الحرام

ترشيحاتنا

أسعار تويوتا راف موديل 2021 في السعودية.. صور

رسميا.. ليفربول يعلن تجديد عقد فان دايك

لو مسافر الويك اند.. 15 رحلة طيران تقلع من القاهرة لـ منتجعات مصر | اعرف الأسعار

وان بلس تنشر إعلانا تشويقيا لهاتفها القادم OnePlus 9T.. مواصفات

أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 13-8-2021

زوجة عالم نووي في مسرحية "أبو العربي".. أبرز تصريحات داليا البحيري مع منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إصابته بـ فيروس A.. شريف مدكور يحذر متابعيه من هذه الأطعمة

حكم ترك صلاة الجمعة بعذر أو بسبب النوم

حياتي اتدمرت|نهاية مأساوية لحفل زفاف البلوجر آية أسامة

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ممثلة شهيرة تهاجم ابنة عمرو دياب بعد إعلان خطبتها

مفاجأة بشأن مد سن المعاش لما بعد 60 ومكافاة نهاية الخدمة وفقا للقانون

إعلامي بقناة ريال مدريد يكشف حقيقة اعتناق إيدين هازارد الإسلام |خاص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

الرى تنظم 3 ندوات بـ كنيستى  العذراء والبابا كيرلس بالإسكندرية.. صور

فستان أبيض مكشوف.. حفل زفاف نيللي كريم بالساحل الشمالي.. شاهد

فيديو

فيديوجراف.. فقدت عذريتها.. أم تعذب طفلتها ذات الـ8 سنوات

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

فيديو جراف.. محاضر وخناقات .. أحمد عز وزينة كعب داير في المحاكم

عميد فنون جميلة حلوان: نلتزم بالإجراءات الاحترازية في اختبارات القدرات وعمليات التعقيم مستمرة ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

إيمان راغب تكتب : رسالة إلى الرئيس

رمضان البيه يكتب: معانٍ وإشارات

كواعب أحمد البراهمي تكتب: التدليل المفسد 

آية السيد تكتب: لماذا تبكى النساء كثيراً؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

بهجت العبيدي

حرية العقل وتطور الأمم

محمد نوار

عام هجري جديد!

د. داليا بركات

تسليط الضوء على مستحقيه

اﻟﻤﺰﻳﺪ