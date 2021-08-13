خطيب الأزهر: لو أعدنا قراءة أحداث الهجرة لوجدنا العلاج لما نمر به الآن

قال الدكتور عبد الفتاح العواري، خطيب الجامع الأزهر، إن الهجرة النبوية ليست حدثا عاديا ينسى مع مرور الزمن وتوالي السنين، إنما الهجرة النبوية نبع صافي ومعين فياض يعطي في كل زمان ومكان كل ما تحتاجه الأمة.

وأضاف خطيب الجامع الأزهر، في خطبة الجمعة اليوم، من الجامع الأزهر، أنه كلما أعادت الأمة قراءة الهجرة وجدت علاجا لكل ما يمر بها من أحداث وظروف ومصاعب، منوها بأن النبي الكريم بين في الأحاديث أن الهجرة إذا انقطعت بفتح مكة فإن هجرة أخرى لم تنقطع ما بقيت الحياة.

وأشار إلى أن النبي والمسلمون معه حققوا تلك الهجرة بأرواحهم قبل أجسادهم وأعطوا المثل الأعلى في التطبيق العملي للمعنى المبتغى من مفهوم الهجرة الشامل.

وأشار إلى أن النبي هجر والمسلمون معه، ما كانت عليه قريش من جور الشرك وظلمة الوثنية وتقاليد الجاهلية البغيضة وذهبوا إلى نور الحق والعدل والتوحيد فحققوا الهجرة المعنوية في أنفسهم قبل الهجرة الجسدية.

وتابع: وكأن النبي قد تخطى الزمن والمكان ليعلم الأمة أن الهجرة ليست تعني انتقال من مكان إلى مكان، وإنما تعني قيم نبيلة وأخلاق سامية رسخها الإسلام بسماحته ووضع لها قواعدها وأصولها ليتفيئ المسلمون ظلالها الوارف في كل زمان ومكان.

موضوع خطبة الجمعة



أعلنت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم ليكون تحت عنوان “من دروس الهجرة النبوية المشرفة.. التخطيط واعتماد الكفاءات”.

وشددت الوزارة، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة ، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

النوم وقت صلاة الجمعة

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم النوم وقت صلاة الجمعة وهل يفسد الصلاة؟

وأجاب الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا كان يقعد قعود المتمكن، حتى وإن أخذته سنة من النوم؛ لا ينقض الوضوء، وصلاته صحيحة.

وتابع: أما إن كان متكئا على عمود؛ فليس جلسة المتمكن، وعليه إن نام؛ فهذا الأمر يتقد وضوءه، وعليه أن يقوم للوضوء ثم يصلي الجمعة .