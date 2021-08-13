بفستان قصير.. مي عمر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

لفتت مي عمر الأنظار في الصور بإطلالة أنثوية جذابة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة وذا أكمام طويلة واتسم التصميم بنقشة التايجر الملونمما كشف عن أناقتها وأكملت إطلالتها بحزام عريض حول منطقة الخصر.

وانتعلت مي عمر حذاء راقي وأنيق شفاف وهو من أبرز التصميمات التي تتصدر موضة صيف 2021، ارتدت كلاتش متوسط الحجم باللون الأحمر ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي عمر على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا هادئا متناسقا مع ألوان إطلالتها.

من ناحية أخرى أعربت الفنانة مي عمر عن مدى استمتاعها بـ زيارتها للأردن، ووجهت الشكر للشعب الأردني علي حسن الاستقبال ونشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت مي عمر: “استمتعت جدا بزيارتي للأردن ووادي رم أو وادي القمر كما يقال عليه مكان كله طاقه إيجابية و راحه نفسيه و طبيعه خلابه”.



وأضافت مي عمر: "استمتعت بمشاهدة النجوم مع السما القريبة جدا من الأرض تحس إنك ممكن تلمس النجوم، من أجمل الأماكن اللي روحتها شكرا الأردن والشعب الأردني علي حسن الاستقبال والمحبة".



كان أحدث أعمال الفنانة مي عمر مسلسل "نسل الأغراب" والذي عرض في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كراره للمرة الأولى في الدراما.



شارك في بطولة العمل كل من: مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.



وكشفت الفنانة مي عمر، عن رأيها في نهاية مسلسل "لؤلؤ"، الذي قامت ببطولته وعرض مؤخرا عبر قناة ON، موضحة أنها انزعجت منها، لكنها نهاية واقعية في كل الأحوال.

وأضافت مي عمر خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، عبر قناة cbc، أنها بكت بسبب نهاية المسلسل لأنها كانت تتمنى أن تكون سعيدة، قائلة: "نهاية حقيقية للأسف، بس أنا اتضايقت أوي وعيطت وكان نفسي تبقى نهاية سعيدة، لأنه مينفعش شخصية بنقاء مجدي وتبقى دي نهايته".



على صعيد آخر، ردت مي على الانتقادات المتكررة لها بسبب زوجها المخرج محمد سامي، وأنها أصبحت بطلة بسببه، خاصة عندما قيل "محمد سامي عامل مسلسل لمراته"، لترد مي قائلة: "محمد سامي ساعدني كتير جدا في المسلسل طبعا، لكن المسلسل اللي عامله شركة سينرجي أستاذ تامر مرسي وأستاذ حسام شوقي، لازم أشكرهم لأنهم وثقوا فيا ووقفوا في ضهري وبصراحة إنتاج كبير وعملوا المسلسل بشكل مختلف".

وتابعت: "محمد سامي ساعدني أكيد ووقف في ضهر المسلسل وده مينفعش يبقى اتهام، ساعدني بكل حاجة يقدر يعملها سواء في الكتابة والإخراج، إحنا متجوزين وبنحب بعض ومبسوطين، وآه هو بيساعدني هو جوزي وبيحبني ولو في حد هيساعدني هيبقى هو، مش هروح لحد تاني".