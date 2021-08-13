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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسباب حدوث ترهلات الجسم وطرق علاجها.. فيديو

محمد شعيب، استشاري
محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل

قال محمد شعيب، استشاري جراحة التجميل بمركز كوينز للتجميل ونحت الجسم، إن هناك عدة عوامل تتسبب في حدوث ترهلات للجسم، منهم الحمل وعدم المحافظة على الجسم بعد عملية الولادة.
 

وأضاف “محمد شعيب” خلال حواره ببرنامج “طبيب البلد” المذاع على قناة "صدى البلد" أن الدايت من أحد الأسباب التي تتسبب في حدوث ترهلات للجسم والجلد، وكذلك فقدان الوزن عن طريق عمليات التجميل، نتيجة فقدان وزن بكمية كبيرة.
 

وأوضح أن إجراء عمليات جراحية لتجميل الجسم يتم وفقا لعدة أمور تختلف من جسم لآخر، مشيرا إلى أن عمليات نحت الجسم أصبحت تتم باستخدام طرق حديثة وبدون أي ألم.



 عمليات النحت

 

 قال الدكتور محمد شعيب، استشاري جراحات التجميل بمركز "كوينز للتجميل"، إن عمليات النحت يقصد منها تشكيل الجسم بشكل محدد، للوصول للشكل "الكيرفي" والمحبب للسيدات.

وأضاف محمد شعيب، خلال لقائه ببرنامج "طبيب البلد"، على فضائية "صدى البلد"، أن عمليات النحت تنجح في حالة أن تكون معدلات الكتلة لدى المريض طبيعية، مشيرا إلى أن عمليات الليزر تمنح الشد والليونة للجسم.

وتابع أن عمليات النحت والشد باستخدام الفيزر تعيد للجسم شكلها المميز والوصول لـ الشكل الكيرفي.

وأشار إلى أن عمليات شفط الدهون هي الحل الأمثل لتكسير الدهون، والتخلص من البروزات الغير مرغوبة.

ولفت إلى أن عمليات شفط الدهون لا تؤثر بالسلب على العمليات الحيوية بالجسم، وهي تساعد على استعادة السيدة انحناءات جسدها الطبيعية .

 

ترهلات الجسم ترهلات عملية الولادة نحت الجسم عمليات التجميل اخبار التوك شو

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