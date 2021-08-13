هل لجأت التعليم لـ درجات الرأفة لتحسين نتيجة الثانوية العامة 2021؟.. الوزير يجيب

نتيجة الثانوية العامة 2021 وقضية درجات الرأفة تشغل بال جميع طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم حاليا، بعد أن انتشرت أنباء على السوشيال ميديا تزعم أن الوزارة قررت منح 10% درجات رأفة لجميع الطلاب قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 .

ومازال وزير التربية والتعليم يحاول حسم هذا الجدل المثار بشأن درجات الرأفة في نتيجة الثانوية العامة 2021 ، لوقف الشائعات المتزايدة على وسائل التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتقليل توتر الطلاب المنتظرين اعلان النتيجة بفارغ الصبر.

حيث قال وزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: لن نستخدم المنطق القديم لدرجات الرأفة لـ رفع نتيجة الثانوية العامة 2021 للطلاب، ولم نضف 10% درجات رأفة للطلاب قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 كما يردد البعض.

وأضاف وزير التعليم: هناك أساليب علمية حديثة لضبط مستويات الصعوبة، تتم الآن وما تزال نتيجة الثانوية العامة 2021 في نطاق الإعداد، وتطبيق معايير الجودة على كل البيانات الإلكترونية، لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

كما قال وزير التربية والتعليم إن كل ما يقال عن تطبيق ما يسمى بـ العتبة الآمنة ودرجات الرأفة لتحسين نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل إعلانها للرأي العام ، هي أخبار لا أساس لها من الصحة، ولا نعلم من يروجها.

وأضاف وزير التربية والتعليم: الأعجب أنه لا يوجد شيء اسمه "العتبة الآمنة" أصلا ، فهي من خيال مؤلف هذه النظرية.

ضوابط منح درجات الرأفة لطلاب الثانوية العامة العام الماضي

كانت قد قررت وزارة التربية والتعليم العام الماضي ، زيادة درجات الرأفة لإنقاذ طلاب الثانوية العامة المتعثرين هذا العام، بحيث تتحول نتيجة الطالب من راسب إلى ناجح بالرأفة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن درجات الرأفة تضاف لكراسة إجابة الطالب، بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية وليس أثناء التصحيح في مرحلة انتهاء تجميع النتيجة.



وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن تفاصيل تعديل درجات الرأفة تتمثل فيما يلي:

- تمت زيادة نسبة درجات الرأفة لتصل هذا العام إلى 10% من الدرجة الكلية، وبناءً على ذلك بالنسبة لـ المادة التي تكون درجتها الكلية من 80 (مثل اللغة العربية)، ستكون درجات الرأفة فيها 8 درجات بدلا من 6 درجات.



والمادة التي تكون درجاتها الكلية من 40 درجة ستكون درجة الرأفة فيها من 4 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 50 أصبحت درجة الرأفة فيها 5 درجات، والمادة التي تكون درجتها الكلية من 60 تصل درجة الرأفة فيها لـ 6 درجات.

موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه بشكل قاطع لن يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 يوم الأحد مثلما يروج البعض على وسائل التواصل الاجتماعي .

وقال وزير التربية والتعليم : قلنا بوضوح شديد أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 سوف يكون في الفترة من ١٥-١٨ أغسطس 2021.

وأضاف وزير التربية والتعليم : سوف نعلن موعد المؤتمر الصحفي الخاص بـ اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 على حسابي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ،وعلى موقع الوزارة الرسمي.

واستكمل وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : لا يعلم أحد بـ موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 ، ولا صحة لأى أخبار عن نتيجة الثانوية العامة 2021 من أى مصدر آخر ، ولا داعي لكل هذه التكهنات والشائعات طالما أن الوزارة واضحة فيما تقول وملتزمة تماما بما تقول.

ظهور نتيجة الثانوية العامة على موقع صدى البلد

ويستعد موقع صدى البلد الاخباري لـ اتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس في جميع المحافظات خلال أيام .

وفي هذا التقرير ننشر كل ما تريد معرفته عن خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس على موقع صدى البلد بمجرد اعتمادها من وزير التعليم

حيث يمكن لطلاب الثانوية العامة تسجيل بياناتهم على موقع صدى البلد للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 فور إعلانها ، وذلك عبر الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 على موقع صدى البلد من خلال الضغط هنا

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حقيقة المؤشرات المتداولة لـ نتيجة الثانوية العامة 2021 وتنسيق الجامعات 2021

قال وزير التربية والتعليم أن التغيير الجذري في نوعية وشكل اسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 ، وكذلك طرق التصحيح ، يتنافى مع الأفكار القديمة والتكهنات المبنية على ما حدث الأعوام الماضية ، وبالتالي كل ما يقال عن نتيجة الثانوية العامة 2021 و تنسيق الجامعات 2021 من خيال كاتبه فقط.

شائعة الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم أنه ما تزال نتيجة الثانوية العامة 2021 في نطاق الإعداد ، حيث يتم تطبيق معايير الجودة على كل البيانات الالكترونية لضمان عدم وجود أى خطأ من أى نوع.

وأضاف : نحن نستخرج المؤشرات العامة ونعد قاعدة البيانات للإعلان عنها خلال أيام ولكنها ليست جاهزة حتى الآن.

واستكمل تصريحاته قائلا : لمن يطلب منا نتيجة الثانوية العامة 2021 قبل الموعد، نحن ليس لدينا القدرة على ذلك لأن النتيجة لم تكتمل بعد.

شائعة التراجع عن عقوبة الطلاب الغشاشين المضبوطين في لجان امتحانات الثانوية العامة 2021

قال وزير التربية والتعليم : نحن نطبق حاليا العقوبات على الطلاب الغشاشين ، وسنحجب نتائجهم .

وأضاف وزير التعليم : تقرر حجب نتيجة الثانوية العامة 2021 لعدد 360 طالبا وطالبة بالثانوية العامة ، أثبتت تحقيقات الشئون القانونية، أنهم ارتكبوا وقائع غش وتصوير ونشر لأجزاء من أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2021 على مواقع التواصل، واستقبال إجابات بأجهزة اتصالات، مع رسوبهم في الدور الأول وحرمانهم من الدور الثاني

وأخيرا عبر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن استياءه الشديد من كل هذا الكم من الشائعات ، حيث قال: للأسف تكثر في هذا التوقيت الاجتهادات والشائعات والتقولات وإدعاء معرفة الأمور ولذلك اسعى دائما للتوضيح حتى لا ننزلق في فخ الشائعات السابقة واللاحقة.