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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تقشير البشرة بأقل الأسعار وبدون أعراض جانبية.. فيديو

دينا أبو السعود،
دينا أبو السعود، خبيرة تجميل

قالت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة تجميل، إن كريم بينكي يحتوي على مواد تعمل على إزالة الخلايا الميتة والتقشير دون حدوث الالتهابات.


وأضافت "دينا أبو السعود" خلال برنامج "طبيب البلد" على قناة "صدى البلد"، أن كريم بينكي يتيح ترطيب كامل نتيجة احتوائه على زبدة الشيا والكاكاو، مشددة على أن الترطيب يقي من ظهور التجاعيد.
 

وأوضحت أن كريم بينكي يحتوي على فيتامينات تعمل على تنشيط الدورة الدموية وإعادة بناء البشرة وتنشيط إفراز البشرة للكولاجين.


ولفتت إلى أن سن المرأة ليس مجرد رقم في البطاقة، ولكن لابد من أن تحافظ السيدة على جمالها ولا تخشى من السن .

 

وأضافت أن كريم بينكي يساعد على التخلص من علامات الشيخوخة، بسبب ما يحتويه من مضادات أكسدة قوية وفيتامينات.

 

وأشارت دينا أبو السعود، إلى أن كريم بينكي مفيد للبشرة، ويعمل على تفتيح وترطيب البشرة، سواء الوجه أو الجسم، مضيفة أن كريم بينكي غني بالفيتامينات والتوت البري والشاي الأخضر.

 

ولفتت دينا أبو السعود ، إلى أن منتجات الشركة متوفرة في كل مكان وفي كل محافظات الجمهورية، وجميعها مرخصة من وزارة الصحة المصرية، ومتواجده في الصيدليات بإنتاج، وهناك توصيل لكافة المحافظات، والأسعار في متناول الجميع.

 

وأوضحت دينا أبو السعود، أن الشركة لديها العديد من المنتجات منها كريم وصابون وغسول للجسم بروائح مختلفة، والمنتج مميز لأن به معطر ومرطب وملمع للجسم.

كريم بينكي التجاعيد تنشيط الدورة الدموية علامات الشيخوخة اخبار التوك شو

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