كليات جامعة حلوان تشارك فى مبادرة "حياة كريمة" بقوافل طبية وندوات تثقيفية ومحو أمية

للارتقاء بمستوى حياة الفئات المجتمعية

تشارك جامعة حلوان فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بهدف الارتقاء ببعض المناطق الموجودة بجاور الجامعة لتحسين مستوى حياة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وسعيا لاستثمار الطاقات الفكرية والعلمية لدى أساتذة الجامعة وطلابها، ونشر لثقافة العمل التطوعي، ومد جسور التعاون بين الجامعة والمجتمع تحقيقا لمتطلبات التنمية المستدامة .

وتقوم الجامعة بإطلاق قوافل تنموية متكاملة فى العديد من المجالات سواء كانت (توعوية- طبية- تثقيفية- محو الأمية) فى القرى والمناطق المتواجدة بجوار الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بأعمال رئيس الجامعة، والدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أوضح الدكتور ماجد نجم إن هذه المبادرة تأتى في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والمبادرات المختلفة، كما تأتي تتويجاً لتوجهات القيادة السياسية لمشاركة المجتمع المدني والشباب والمرأة في مبادرة "حياة كريمة " التي تسهم في تحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا على مستوى الدولة في القرى والمناطق العشوائية في الحضر، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم سعيا لتوفير حياة كريمة.



كما أكد على أهمية المبادرات المجتمعية فى تغيير وتطوير المجتمعات، وفي مواجهة المشكلات المجتمعية. فهذه المبادرات تسعى إلى نشر ثقافة العمل التطوعى، وصقل انتماء الشباب لمجتمعاتهم تماشيًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة بضرورة الاستثمار في العنصر البشري باعتباره أساس تقدم الأمم ونهضتها، واكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لمواكبة تطورات العصر.

أوضح الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القوافل الطبية تشمل العديد من التخصصات مثل جراحة العظام، طب الأطفال، والباطنة، والامراض الجلدية، والاشعة التشخيصية، وكذلك كشف مبكر للسيدات.

وأضاف الدكتور مهدي أنه قد يتم عمل توعية عن كيفية الفحص الذاتي للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدي، وذلك بمشاركة طلابية فعالة من طلاب كلية الطب والصيدلة والتمريض، كما تم صرف أدوية لكافة التخصصات.

جامعة حلوان تقيم ندوة في قرية الفهميين

كما كانت قد أقيمت ندوة في قرية الفهميين بمدرسة الشهيد إسلام عبد الله عن "مشاركة الشباب في المشروعات القومية" ( حياة كريمة)، وقدم الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح أستاذ علم الاجتماع بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، وبدأت الندوة بالحديث عن المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تبناها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تبلورت في المشروع التنموي الاجتماعي العملاق حياة كريمة الذي أطلقه فخامته في مؤتمر الشباب ٢٠١٩، وهو المشروع العملاق الذي لم تشهده مصر ولا أي دولة في العالم من حيث المبالغ المخصصة أو عدد القرى المستفيدة من الخدمات المتنوعة والتي تستفيد بها قطاعات كبيرة من الشعب المصري وخاصة أنها موجهة للقرى الأكثر فقرا في مصر.

كما تناولت الندوة الحديث عن أساليب وطرق مشاركة الشباب في المشروع القومي حياة كريمة من تحديد الاحتياجات، وتقديم المقترحات، والمشاركة التطوعية الفاعلة خاصة في القضايا الاجتماعية المختلفة.

هذا وقد أعقب الندوة عقد لجنة استكتاب محو الأمية لعدد (50) مواطنا لتحديد مستوى تحرر هؤلاء المواطنين من الأمية تمهيدا لاستكمال إجراءات الحصول على شهادة محو الأمية من الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد أسفرت ورشة العمل التي عقدت في نهاية الندوة من خلال مشاركة بعض طلاب كلية التربية في تطبيق استمارة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بالجامعة بالتعاون مع الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسات المشكلات للتعرف على مدى استفادة المواطنين من برنامج محو الأمية الذي تطرحه الجامعة بقرية الجمال التابعة لمركز الصف عن إقبال جميع المواطنين الذين حضروا فعاليات الندوة على الالتحاق بفصول محو الأمية ومدى دافعهم نحو التحرر من الأمية.