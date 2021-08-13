فوزى: نقل ولاية هيئة التنمية السياحية لولاية وزارة الإسكان يمنع تسقيع الأراضى

قال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أن نقل ولاية هيئة التنمية السياحية لولاية وزارة الإسكان، أمر فى غاية الاهمية حيث أن لما لـ هيئة المجتمعات العمرانية كفاءة كبرى.

وأوضح فتح الله فوزي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج"مشروعات مصر" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية حنان موج،هيئة المجتمعات العمرانية،ستقوم بتوحيد شروط تطوير التنمية السياحية لكل الأراضي السياحية الموجودة على سواحل مصر.

وتابع نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين: هذا الأمر يمنع الشركات من تسقيع الأراضى السياحية.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية وتحقيق التنمية المتكاملة.

ونص مشروع القرار أيضاً على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.



كما نص مشروع القرار علي إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن وزارات: الدفاع، والداخلية، والنقل، والإسكان، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.

ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلي مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.