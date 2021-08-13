شيخ الأزهر: أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا لإعادة التسعير وخطط التوزيع

أكد فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أننا أمام اختبار إنساني حقيقي؛ لا يمكن تجاوزه إلا بالتضامن وتغليب الضمير اليقظ، والرحمة الخالصة، والعدالة الإنسانية.

وقال شيخ الأزهر في منشور عبر صفحته على فيسبوك: أدعو الشركات المنتجة للقاح كورونا إلى إعادة النظر في سياسات التسعير وخطط التوزيع، كما أدعو الدول الغنية إلى العمل على معالجة التفاوت الشديد في توزيع اللقاح لضمان وصوله للمناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا.

رسالة شكر للعلماء العاملين على إنتاج لقاحات كورونا

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الشكر للعلماء والباحثين على جهودهم في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم، مطالبا الشركات المنتجة بإقرار سياسة عادلة لتوزيع اللقاح؛ تضع الفقراء والأكثر احتياجا على رأس قائمة الأولويات.

وكتب شيخ الأزهر تدوينة على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، جاء فيها "ما يبذله العلماء والباحثون من جهود في سبيل تقديم لقاح كورونا للعالم عطاءٌ سخيٌّ ومقدرٌ من أبطالٍ اختصهم الله بالمحافظة على حياة البشر في ظل جائحةٍ أودتْ بحياة أكثر من مليون شخص، ولا تزال تهدد العالم".

وطالب الإمام الأكبر وضع الفقراء واللاجئين في عين الاعتبار، مصرحا "يجب ألا يُخذَل الفقراء واللاجئون في حقهم للحصول على هذا اللقاح، وأن تقر الشركات المنتجة سياسةً عادلةً لتوزيع اللقاح؛ انطلاقًا من رسالتها وضميرها الإنساني، بعيدًا عن أسواق التجارة والحسابات المادية".

جاءت تدوينة فضيلة الإمام الأكبر بعد التقارير الإعلامية التي كشفت عن التوصل إلى عدد من اللقاحات التي تجاوزت نسبة فعاليتها ٩٠٪؜ في القضاء على فيروس كورونا، وتقارير إعلامية أخرى رصدت تسارع الدول الغنية لحجز النسبة الأكبر من انتاج اللقاح الذي طال انتظاره عالميا.