الأزهر يختتم دورة "نوَّر فكرك وابْن ذاتك" في العريش.. صور

عقد مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية دورة توعوية ومجتمعية في محافظة شمال بسيناء، تحت عنوان: «نوِّر فكرك .. ابنِ ذاتك» ، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

9 أيام بالعريش

ونفَّذ برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، على مدار ما يقرب من أسبوع كامل، دورة مجتمعية وتوعوية بشمال سيناء تحت عنوان: «نوِّر فكرَك .. ابنِ ذاتك»، من خلال البرنامج التثقيفي والتوعوي والحرفي، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة لمدة 9 أيام بالعريش تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة.

والتقى خلال هذه الدورة علماء مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية بشباب بئر العبد ورمانة، وعُقد بمقر ملتقي شباب العريش عددٌ من المحاضرات والندوات وورش العمل، كما تناولت هذه اللقاءات عددًا من المحاور التي تهم الشباب، كان أبرزها: «️قيمة الانتماء وحب الأوطان في الإسلام، والتعايش والتسامح وقبول الآخر، ️قيمة الحياة في الإسلام، وكيف أحب حياتي، وأتجاوز تحدياتي؟، و️أهمية الوقت، وكيفية استثمار أوقات الإجازة الصيفية؟، و️الذكاء الاجتماعي، وكيف أكتسب مهارات التواصل مع الناس؟،️ وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، و️كيف أرتقي في علاقتي بالله، وأعزز يقيني به، وأحمي فكري من الأفكار المنحرفة المتشددة واللادينية، والمفاهيم المغلوطة؟».

ختام دورة الأزهر

واختتمت فعاليات الدورة، في قصر ثقافة العريش، بلقاء، حضرته القيادات الشبابية والشعبية لمحافظة شمال سيناء مع شباب بئر العبد ورمانة، وكان تفاعل الشباب مع علماء مركز الأزهر العالميّ للفتوى الإلكترونية هو السمة البارزة طوال مدة اللقاءات، ودار في نهاية كل لقاء حوارٌ مفتوح مع الشباب، أجاب خلاله العلماءُ المحاضرون على كل ما يشغل أذهان شباب سيناء الحبيبة سواء في الأمور الدينية أو الاجتماعية.

وتأتي هذه الدورة في إطار مساهمة الأزهر الشريف الدائمة مع مؤسسات الدولة المصرية في تنفيذ رؤية الدولة المصرية بما يعزّز روح الولاء والانتماء للوطن، ويصحّح المفاهيم لدي شباب مصر عامة، وشباب سيناء الحبيبة بصورة خاصة، كما تتزامن هذه اللقاءات والندوات مع جهود قواتنا المسلحة الباسلة في التصدّي للبؤر الإرهابية والتكفيرية بمحافظة شمال سيناء الحبيبة.

جدير بالذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نفّذ العديد من اللقاءات والمبادرات، والدورات المتخصصة، منذ عام 2018م، استفاد منها ما يقرب من 3,6 مليون مواطن، حرص خلالها على تنمية الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، تحت شعار: «أسرة مستقرة =مجتمع آمن».

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