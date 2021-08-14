عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 97 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 حالات وفاة

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 43 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 233772 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 97 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 5 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 285158 من ضمنهم 233772 حالة تم شفاؤها، و 16609 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

فيروس كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا المستجد الصحة العالمية وزارة الصحة والسكان

موضوعات متعلقة

ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة".. وزيرة الصحة: القوافل الطبية قدمت خدماتها العلاجية بالمجان لـ160 ألف مواطن خلال شهر

وزيرة الصحة: استقبال مليون و 766 ألفاً و400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" ..اليوم

الصحة: استقبال الشحنة الثالثة من استرازينكا ضمن اتفاقية الكوفاكس

الصحة توجه تنبيها مهمًا للمسافرين إلى الخارج بشأن مراكز لقاحات كورونا

وزيرة الصحة: إقبال كبير على مراكز تلقي لقاحات كورونا

هيئة الرعاية الصحية تكشف إنجازاتها لتطوير الخدمات للمنتفعين خلال أسبوع.. اعرف التفاصيل

الصحة: أماكن تلقي واستخراج لقاح فيروس كورونا.. انفوجراف

رئيس هيئة الدواء يفتتح فعاليات الملتقى الأول للحوار مع صناع الدواء

ترشيحاتنا

هالة فاخر ومحمد محمود يرثيان سمير غانم.. فيديو

خالد الغندور يفتح "الملف الأسود" لهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية

إصابة الفنان طارق الدسوقي بفيروس كورونا

خالد الغندور ساخراً: انجاز هشام حطب الوحيد هو تغريدة الاتحاد الدولي للفروسية على تويتر

"مرسيدس الفضائية" و"وحش أودي" يهددان عرش تسلا الكهربائية

شاومي تستعد لإطلاق تحفتها.. هواتف Black Shark 5 بإمكانات جبارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البحوث الفلكية تعلن مواعيد بدء فصل الشتاء فلكيا

تعليق خالد الغندور على اختيار جهاد جريشة حكما لمبارة الإسماعيلي والزمالك

لـ ملاك ومستأجري العقارات.. الحبس والغرامة حال عدم القيام بهذا الإجراء

خاص| بيراميدز يكشف حقيقة انتقال عبد الله السعيد للزمالك

سلطنة عمان.. إعلان مهم حول التعاقد مع معلمين مصريين

حارس مرمى بيراميدز يتعرض لحادث سير مروع .. شاهد

خبر صادم.. مصطفى خاطر ناعيا مدير مسرح مصر

خاص.. مصدر يكشف مدة غياب محمد شريف عن الأهلى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساحته 6 أقدام فقط.. أصغر منزل في بريطانيا.. شاهد

نادي الشمس يكرم الجندي بعد تتويجه بـ فضية أولمبياد طوكيو .. شاهد

ذهبية وفضية.. استقبال أسطوري مزين بالورود لـ فريال أشرف وأحمد الجندي بعد إنجازهما في أولمبياد طوكيو | فيديو وصور

بعد حل أزمتها مع نقابة الموسيقيين.. بلقيس تتألق على مسرح النافورة بالأوبرا

فيديو

برفقة عدد من الأصدقاء .. عمرو دياب ودينا الشربيني فى الساحل

بعد فراق 20 سنة.. هاني رمزي يتحدث عن صداقته مع داليا البحيري "فيديوجراف"

عمرو دياب وياسمين صبري.. فنانون يقتحمون عالم الموضة

وصية خاصة.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز في رسالتها لـ حسن الرداد؟ فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. رامي عادل يكتب: الرئيس السيسي.. قائد وقدوة لشباب العالم

بيري محمد تكتب: طفرة انجازات مصر بطوكيو 2020

داليا السواح تكتب: مصطفي قنديل.. قصة نجاح مصرية بملامح عربية

د. سوسن شبيب تكتب: «حياة كريمة».. حكاية على نهج عمر

أحمد شيخو يكتب: حل الأزمة في المنطقة.. كونفدرالية الأمم الديمقراطية مقترحاً

سهله المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «7»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

جنازة الممثلين رايحة على فين

مجدي أبوزيد

خدعوك فقالوا الزمالك فاز بالدورى

محمد أرسلان

أفغانستان بين دخول وانسحاب الأمريكيين

أحمد فرغلى رضوان

الإنس والنمس.. الإبهار ينقذ الكوميديا

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصراع الرأسمالى الجديد (2)

إيمان الدربي

القاسية قلوبهم

مروة لطفي

فن صناعة البطولة

شريف سمير

لماذا يبكون «ميسى»؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ